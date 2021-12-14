Цьогоріч гірськолижні курорти працюватимуть з оглядом на карантинні обмеження. Втім, тут обіцяють зробити усе для зручності туристів.
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Карантинні обмеження
Відтак, працюватимуть тільки ті об'єкти, всі співробітники яких повністю вакциновані. Також обов'язково буде дотримуватися масковий режим і норми щодо максимальної кількості відвідувачів.
Туристам для відвідування курортів потрібен один із документів:
- сертифікат про повний курс щеплень ("зелений" сертифікат),
- ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду,
- антиген-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години,
- свідоцтво про повне одужання,
- довідка про наявність протипоказань вакцинації та один із названих тестів.
Буковель
Курорт Буковель / Фото Hotels24
Траси
На курорті є понад 40 спусків різного рівня складності. Є варіанти для дітей і початківців, а є – для досвідчених туристів. В Буковелі працює 14 підйомників.
Сезон катання
Сезон катання в Буковелі триває з грудня до квітня. Особливістю курорту є те, що він захищений від сильних вітрів – це робить відпочинок комфортнішим.
Вартість проживання
Стандартний двомісний номер коштує від 755 гривень за добу. Будиночок на 4 – 6 осіб – від 1800 гривень за увесь дім.
Драгобрат
Курорт Драгобрат / Фото Hotels Bukovel
Траси
Драгобрат є найвищим українським гірськолижним курортом – він розташований на висоті 1400 метрів. Тут є траси різної довжини та рівня складності: найкоротша – близько 300 метрів, а найдовша – до 2 кілометрів. Кататися на Драгобраті можна тільки вдень – вечірнього освітлення на трасах немає.
Сезон катання
Катання в Драгобраті триває з листопада до травня. Через висоту тут довго тримається сніговий покрив.
Вартість проживання
Стандартний двомісний номер у готелі обійдеться від 600 гривень. Будинок на 4 – 6 осіб – від 1600 гривень.
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Пилипець
Курорт Пилипець / Фото Ігор Меліка / Hotels Bukovel
Траси
Пилипець розташований на висоті 700 метрів над рівнем моря. Тут – найдовші в Україні спуски, що мають протяжність до 4 кілометрів.
Дістатися на вершини трас можна швидкісними підйомниками, що працюють з 9 до 17 години. Втім, є можливості й для катання вночі – деякі спуски освітлені.
Сезон катання
Триває з грудня до середини квітня.
Вартість проживання
На Пилипці доступний варіант оренди кімнат в приватному секторі. Вартість таких послуг стартує від 150 гривень.
Стандартний двомісний номер у готелі обійдеться від 500 гривень, а будиночок – від 1400 гривень.