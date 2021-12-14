В этом году горнолыжные курорты будут работать с учетом карантинных ограничений. Впрочем, здесь обещают сделать все для удобства туристов.

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Карантинные ограничения

Будут работать только те объекты, все сотрудники которых полностью вакцинированы. Также обязательно будет соблюдать масочный режим и нормы насчет максимального количества посетителей.

Туристам для посещения курортов требуется один из документов:

сертификат о полном курсе прививок ("зеленый" сертификат),

ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда,

антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа,

свидетельство о полном выздоровлении,

справка о наличии противопоказаний к вакцинации и один из названых тестов.

Буковель



Курорт Буковель / Фото Hotels24

Трассы

На курорте более 40 спусков разного уровня сложности. Есть варианты для детей и начинающих, а есть – для опытных туристов. В Буковеле работает 14 подъемников.

Сезон катания

Сезон катания в Буковеле длится с декабря по апрель. Особенностью курорта является то, что он защищен от сильных ветров – это делает отдых более комфортным.

Стоимость проживания

Стандартный двухместный номер стоит от 755 гривен в сутки. Домик на 4 – 6 человек – от 1800 гривен за весь дом.

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Драгобрат



Курорт Драгобрат / Фото Hotels Bukovel

Трассы

Драгобрат является самым высоким украинским горнолыжным курортом – расположен на высоте 1400 метров. Здесь есть трассы разной длины и уровня сложности: самая короткая – около 300 метров, а самая длинная – до 2 километров. Кататься на Драгобрате можно только днем ​​– вечернего освещения на трассах нет.

Сезон катания

Катание в Драгобрате продолжается с ноября по май. Из-за высоты здесь долго держится снежный покров.

Стоимость проживания

Стандартный двухместный номер в отеле обойдется от 600 гривен. Дом на 4 – 6 человек – от 1600 гривен.

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Пилипец



Курорт Пилипец / Фото Игорь Мелика / Hotels Bukovel

Трассы

Пилипец расположен на высоте 700 метров над уровнем моря. Здесь – самые длинные в Украине спуски, имеющие протяженность до 4 километров.

Добраться на вершины трасс можно скоростными подъемниками, работающими с 9 до 17 часов. Впрочем, есть возможности и для катания ночью – некоторые спуски освещены.

Сезон катания

Продолжается с декабря по середину апреля.

Стоимость проживания

На Пилипце доступен вариант аренды комнат в приватном секторе. Стоимость подобных услуг стартует от 150 гривен.

Стандартный двухместный номер в отеле обойдется от 500 гривен, а домик – от 1400 гривен.