Головні помилки туристів, які відпочивають на "все включено"

Формат all inclusive приваблює українських туристів, адже він зручний і дозволяє відпочивати досить економно, не переймаючись питаннями їжі. Однак деякі мандрівники переоцінюють можливості такого відпочинку.

Послуга All inclusive дає змогу безкоштовно вживати їжу, напої й навіть алкоголь, а також брати участь у розвагах на території готелю. Однак перед відпочинком потрібно уважно дізнатися про реальні умови, які вам запропонують.

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Не все може бути включено

Завжди цікавтеся, які умови пропонує готель. Деякі заклади безкоштовно дають тільки місцевий алкоголь, а за іноземний доведеться платити. В інших платними є тренажерні зали, дитяча кімната, гра в гольф або підводне плавання.

До того ж зазвичай не всі ресторани на території готелю безкоштовні. Сервіс морепродуктів або кухня різних країн, ймовірно, будуть платними.



Детально ознайомтеся з умовами, які пропонує кожен готель / Фото Unsplash

Подбайте про чайові

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Навіть якщо вам усе пропонують безкоштовно, не забудьте про чайові персоналу. Їх бажано давати покоївкам, які прибирають вашу кімнату, барменам, офіціантам тощо.

Щоб не потрапити в незручну ситуацію, завжди майте при собі дрібні гроші.

Відмовтеся від презентацій

Часто туристам пропонують відпочивати на "все включено", натомість відвідуючи різні семінари та презентації. Якщо вам не цікаво витрачати час відпочинку на подібні речі, одразу відмовляйтеся.

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Беріть алкоголь із собою

Ми вже розповідали, що в Єгипті купити іноземний алкоголь не так просто. Це можна зробити в елітних готелях, або в Duty free одразу після прильоту. Також імпортний алкоголь часто пропонують у готелях з Ultra all inclusive.

Якщо хочете вживати іноземне спиртне на відпочинку, найкращий варіант – взяти його з собою.