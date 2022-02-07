Услуга All inclusive позволяет бесплатно употреблять еду, напитки и даже алкоголь, а также участвовать в развлечениях на территории отеля. Однако перед отдыхом нужно внимательно узнать реальные условия, которые вам предложат.

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Не все может быть включено

Всегда интересуйтесь, какие условия предлагает отель. Некоторые заведения бесплатно дают только местный алкоголь, а за иностранный придется платить. В других могут быть платными тренажерные залы, детская комната, игра в гольф или подводное плавание.

К тому же, обычно не все рестораны на территории отеля бесплатные. Сервис морепродуктов или кухня разных стран, вероятно, будут платными.



Подробно ознакомьтесь с условиями, которые предлагает каждый отель / Фото Unsplash​

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Позаботьтесь о чаевых

Даже если вам все предлагают бесплатно, не забудьте о чаевых персоналу. Их желательно давать горничным, убирающим вашу комнату, барменам, официантам и так далее.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, всегда имейте при себе мелкие деньги.

Откажитесь от презентаций

Часто туристам предлагают отдыхать на "все включено", посещая различные семинары и презентации. Если вам неинтересно, не стоит тратить время на подобные вещи, сразу отказывайтесь.

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Берите алкоголь с собой

Мы уже рассказывали, что в Египте купить иностранный алкоголь не так-то просто. Это можно сделать в элитных отелях, или в Duty free сразу после прилета. Также импортный алкоголь часто предлагают в отелях с Ultra all inclusive.