Чимало туристів, які їдуть до Єгипту вперше, не здогадуються, що там не можна просто так придбати алкоголь. Втім, не все так погано: дізнайтеся, де можна придбати напої.

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Єгипет – мусульманська країна, у якій вживання алкоголю вважається гріхом. Втім, місцеві мешканці усе одно п'ють спиртне. У туристичних об'єктах також немає заборони на алкоголь: тут його подають навіть під час Рамадану – священного місяця в мусульман.

Але іноземні алкогольні напої тут не купиш у магазині. Тому краще дізнатися про всі особливості вживання алкоголю в Єгипті та підготуватися наперед.



У Єгипті вам запропонують напої місцевого виробництва / Фото Unsplash

Чи безпечно пити місцевий алкоголь у Єгипті

Цілком безпечно – ви можете спокійно вживати місцеве пиво, вино та міцніші напої. Але смак може суттєво відрізнятися від відомих вам брендів. Саме тому туристи нерідко беруть із собою улюблений вид спиртного з України.

Скільки алкоголю можна взяти



Іноземний алкоголь краще привезти з собою / Фото Unsplash

За правилами, до Єгипту можна ввозити літр міцного алкоголю або 2 літри пива. Зверніть увагу, що дозволено мати алкоголь тільки особам, яким виповнилося 20 років.

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Чи можна придбати алкоголь у Єгипті

Найпростіший спосіб – купити алкоголь одразу після прильоту. В Duty Free можна придбати імпортні спиртні напої. Зверніть увагу – купувати їх можна тільки протягом 48 годин після прильоту до Єгипту.



Придбати алкоголь можна одразу після прибуття в аеропорті / Фото Unsplash

У туристичних містах: Шарм-ель-Шейху, Хургаді, Ель-Гуні також є магазини Duty Free. Тут ви теж можете придбати напої. Але тільки протягом 48 годин з моменту прибуття, лише один раз і не більше 3 літрів на особу.

У ваш паспорт навіть ставлять штамп про те, що ви вже скористалися можливістю придбати напої.

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Чи пропонують алкоголь на All Inclusive

Так, але це напої місцевого виробництва. Іноземний алкоголь ви зустрінете тільки в готелях із Ultra all inclusive.



Випити імпортний алкоголь можна у дорогих барах або ресторанах / Фото Unsplash

Також можна придбати імпортні напої у дорогих барах та ресторанах, які мають ліцензію на іноземний алкоголь. Тут можна не тільки випити келих, а й купити пляшку з собою. Однак приготуйтеся, що ціни будуть високими.

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