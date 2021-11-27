Навіть якщо ви вже бували в Туреччині, у цьому списку пляжів знайдеться що обрати для нових вражень та емоцій. До вашої уваги – найдовший пляж, а також пляжі, оточені дикою природою та історичними пам'ятками.

До теми Як заощадити на майбутньому відпочинку: Чорна п'ятниця зі знижками до 50%

Патара



Патара / Фото Kidpassage

Це найдовший пляж на Середземному морі. Видання The Sunday Times назвало Патару найкращим пляжем у світі.

Туристи можуть тут взяти напрокат шезлонги та парасольки.

Олімпос



Олімпос / Фото Kidpassage

Пляж за містом, оточений лісами. У лісах є повно римських руїн – неперевершена атмосфера гарантована.

Ізтузу



Ізтузу / Фото Мандрія

Цей пляж є національним заповідником. Тут живуть морські черепахи.

До пляжу Ізтузу не дістанешся сушею. Сюди можна тільки доплисти човном з міста Дальян. Пляж досить великий, біля берега – мілко, а вода дуже тепла.

Олюденіз



Олюденіз / Фото Shutterstock

Цей пляж є найвідомішим в Туреччині. Він чудово підійде тим, хто хоче розваг. На пляжі завжди є чимало людей, тут гостям доступні бари, різні водні види спорту, підводне плавання тощо.

Сіде



Сіде / Фото Unsplash

Сіде – надзвичайно популярний курорт. Пляжі тут вкриті дрібним піском, а неподалік є римські руїни, що зацікавлять мандрівників.

Бодрум



Бодрум / Фото Unsplash

Мавзолей у Бодрумі входить до 7 чудес світу (його історична назва – Мавзолей в Галікарнасі – 24 канал). Окрім того, туристам обов'язково потрібно побачити Замок Святого Петра, що раніше був фортецею хрестоносців. Зараз там розташований Музей підводної археології.

Пляжі в Бодрумі не дуже великі, але приваблюють туристів своїми пам'ятками.

Цікаво Дивні скульптури на тлі пірамід: як відбувалася популярна виставка в Єгипті

Кемер



Кемер / Фото Unsplash

Пляжі у Кемері переважно із дрібно галькою, хоча трапляються і піщані. Туристи їдуть сюди за мальовничими пейзажами: адже цей курорт розташований біля гір.

Купатися у морі з видом на величні вершини – неймовірне задоволення.

Аланія



Аланія / Фото Unsplash

Цей курорт – один із найбільших в Туреччині. Пляжі Аланії дуже популярні. Їх довжина сягає близько 22 кілометрів. Неподалік розташований замок Великих Сельджуків, який активно відвідують туристи.