Даже если вы уже бывали в Турции, в этом списке пляжей найдется что выбрать для новых впечатлений и эмоций. Вашему вниманию – самый длинный пляж, а также пляжи, окруженные дикой природой и историческими достопримечательностями.
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Патара
Патара / Фото Kidpassage
Это самый длинный пляж на Средиземном море. Издание The Sunday Times назвало Патару самым лучшим пляжем в мире.
Туристы могут взять напрокат шезлонги и зонтики.
Олимпос
Олимпос / Фото
Пляж за городом, окруженный лесами. В лесах полно римских руин – непревзойденная атмосфера гарантирована.
Изтузу
Изтузу / Фото Мандрия
Этот пляж является государственным заповедником. Здесь обитают морские черепахи.
До пляжа Изтузу не доберешься по суше. Сюда можно только доплыть на лодке из города Дальян. Пляж довольно большой, у берега мелко, а вода очень теплая.
Олюдениз
Олюдениз / Фото Shutterstock
Этот пляж является самым известным в Турции. Он отлично подойдет тем, кто хочет развлечений. На пляже всегда много людей, здесь гостям доступны бары, различные водные виды спорта, подводное плавание и так далее.
Сиде
Сиде / Фото Unsplash
Сиде – очень популярный курорт. Пляжи здесь покрыты мелким песком, а неподалеку есть римские руины, которые заинтересуют путешественников.
Бодрум
Бодрум / Фото Unsplash
Мавзолей в Бодруме входит в 7 чудес света (его историческое название – Мавзолей в Галикарнасе – 24 канал). Кроме того, туристам обязательно нужно увидеть Замок Святого Петра, который ранее был крепостью крестоносцев. Сейчас там находится Музей подводной археологии.
Пляжи в Бодруме не очень большие, но привлекают туристов своими достопримечательностями.
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Кемер
Кемер / Фото Unsplash
Пляжи в Кемере преимущественно с мелкой галькой, хотя встречаются и песчаные. Туристы едут сюда за живописными пейзажами: этот курорт расположен возле гор.
Купаться в море с видом на величественные вершины – невероятное удовольствие.
Алания
Алания / Фото Unsplash
Этот курорт – один из самых больших в Турции. Пляжи Алании очень популярны. Их протяженность достигает около 22 километров. Недалеко расположен замок Больших Сельджуков, который активно посещают туристы.