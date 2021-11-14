Маврикій – острів, що розташований у південних широтах Африки, на відстані близько 900 кілометрів від Мадагаскару. Цей райський куточок в Індійському океані точно не залишить байдужими навіть досвідчених мандрівників.

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Острів Маврикій / Фото Unsplash

Причини відвідати Маврикій

Приємна погода. Бухта індійського океану дозволяє насолоджуватися приємною температурою повітря в будь-який період року. Температура повітря тут майже ніколи не піднімається вище 35 градусів, та не опускається нижче 18 градусів. Чудовий сервіс. Тим, хто звик проводити відпустку розкішно та із комфортом, Маврикій буде до душі. Місцеві власники бізнесу турбуються про сервіс: тут хороші готелі та якісне обслуговування. Неймовірні пляжі. Пляжі на острові широкі, живописні та з чистим світлим піском.



На Маврикії чудові пляжі / Фото Unsplash

Архітектура. На острові залишилося чимало свідчень перебування португальців, британців, французів, що залишили тут чудові зразки архітектури своїх країн.



Національні парки на Маврикії / Фото Unsplash

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Національні парки. На острові розташовані неймовірні національні парки та заповідники, що вражають ландшафтом, рослинним і тваринним світом.

Гори. Гірський ландшафт утворився тут в результаті виверження вулкану. Гори тут не дуже високі, але надзвичайно мальовничі та химерні. Також острів пронизаний мережею звивистих річок



Краєвиди Маврикія / Фото Unsplash