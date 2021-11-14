Маврикій – острів, що розташований у південних широтах Африки, на відстані близько 900 кілометрів від Мадагаскару. Цей райський куточок в Індійському океані точно не залишить байдужими навіть досвідчених мандрівників.
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Острів Маврикій / Фото Unsplash
Причини відвідати Маврикій
- Приємна погода. Бухта індійського океану дозволяє насолоджуватися приємною температурою повітря в будь-який період року. Температура повітря тут майже ніколи не піднімається вище 35 градусів, та не опускається нижче 18 градусів.
- Чудовий сервіс. Тим, хто звик проводити відпустку розкішно та із комфортом, Маврикій буде до душі. Місцеві власники бізнесу турбуються про сервіс: тут хороші готелі та якісне обслуговування.
- Неймовірні пляжі. Пляжі на острові широкі, живописні та з чистим світлим піском.
На Маврикії чудові пляжі / Фото Unsplash
- Архітектура. На острові залишилося чимало свідчень перебування португальців, британців, французів, що залишили тут чудові зразки архітектури своїх країн.
Національні парки на Маврикії / Фото Unsplash
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- Національні парки. На острові розташовані неймовірні національні парки та заповідники, що вражають ландшафтом, рослинним і тваринним світом.
- Гори. Гірський ландшафт утворився тут в результаті виверження вулкану. Гори тут не дуже високі, але надзвичайно мальовничі та химерні. Також острів пронизаний мережею звивистих річок
Краєвиди Маврикія / Фото Unsplash