GPS, маршрути та власний прогрес: корисні мобільні додатки для любителів лиж

Гірськолижний сезон майже розпочався, тож любителі цього відпочинку вже готуються до активної зими. У процесі підготовки варто подбати не лише про бронювання турів та екіпірування, а й про те, що зможе полегшити життя і зекономити час та сили кожному лижнику.

Існує чимало мобільних додатків для лижників, тож у їхньому різноманітті легко можна розгубитися і завантажити щось непотрібне. Пропонуємо кілька найкорисніших додатків, які точно стануть у пригоді у гірськолижному турі.

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FATMAP

Корисний додаток для лижників / Фото з інстаграму fatmap_official

FATMAP – це глобальна 3D-карта, яка показує доступні траси для катання з особливостями рельєфу на найбільших гірськолижних курортах світу та поза ними. Цей додаток створений, аби лижники почували себе зручно та безпечно тоді, коли займаються своїм хобі.

Функціонал FATMAP доволі широкий. Тут можна:

отримати доступ до всіх можливих маршрутів, створених та перевірених експертами в онлайн та офлайн-режимах;

налаштовувати та створювати маршрути "під себе", ділитися ними з іншими користувачами;

відзначати ключові місця та важливі маршрутні точки на картах;

відстежувати свої катання;

дізнаватися про те, що відбувається неподалік – відстежувати своїх друзів та інших спортсменів, які катаються у вашому районі.

Carv

Додаток визначає рівень Ski:IQ користувача / Фото з інстаграму carv.ski

Carv – це персональний тренер з лижного спорту у смартфоні. Додаток під'єднується до лижних черевиків спортсмена та відстежує усе, що він робить, за допомогою датчиків руху і тиску. Проаналізувавши отримані дані, він оцінює рівень техніки користувача та визначає рівень "лижного IQ".

Індивідуальні рекомендації цифрового тренера допоможуть вдосконалити свої навички і зробити заняття улюбленим спортом ще приємнішим. За ними стоять інструктори світового рівня, зокрема елітний тренер збірної США з гірськолижного спорту Ерік Ліптон та 2-кратна олімпійська чемпіонка Кейлін Річардсон.

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Ski Tracks

Корисний додаток для аналізу та оцінювання свого прогресу / Скриншот App Store

Додаток Ski Tracks буде корисним для спортсменів, які хочуть проаналізувати свій день на лижах. Він показує загальний час катання, подолану відстань, швидкість, кількість спусків і підйомів та інші дані.

Користувач може обрати зручний для себе формат – можна наочно побачити власний результат на 3D-карті або ж оцінити статистику, подану у вигляді діаграм та графіків.

SkiLynx

Додаток для катання з друзями / Скриншот App Store

Досить часто у компанії, яка поїхала разом відпочивати, є люди з різним рівнем підготовки та інтересами, тож не дивно, що вони обирають для себе різні траси та місця відпочинку. А коли їм потрібно знову зібратися разом, швидко та легко знайти один одного допомагає SkiLynx.

Використовуючи GPS, він не лише показує хто і де перебуває в режимі реального часу, а й допомагає знайти найзручніший шлях до цієї людини, враховуючи складність підйому та градієнти на маршруті. Окрім того, Ski Lynx, подібно попередньому додатку, збирає статистику катань користувача та порівнює її з результатом його друзів.