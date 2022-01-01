Хочу кататися, але боюся: поради, що допоможуть новачкам стати на лижі

Усі, хто ще тільки мріє про гірськолижний відпочинок, трохи нервують та не знають, із чого почати. Хвилюватися – цілком нормально. Розповідаємо, як діяти тим, хто хоче кататися, але не наважується.

У тому, щоб "зрозуміти" лижі, немає особливих секретів. Однак вам знадобиться сила волі, трішки сміливості й величезне бажання вчитися.

До теми Чартери й низькі ціни: чим вражає гірськолижний курорт Паландокен у Туреччині – власний досвід

Оберіть хороший одяг

Перше враження від катання може бути зіпсоване, якщо вам буде холодно або ви змокнете.

Саме тому вам потрібні:

лижний костюм з водонепроникної тканини,

термобілизна: кофта й штани,

флісова кофта,

додаткове утеплення – тонка пухова куртка (її можна заховати в рюкзак).

Без усіх цих елементів одягу кататися буде не надто приємно.

Зверніться до інструктора

Чимало людей пробують вчитися самі, і їх перші враження про лижі сильно зіпсовані негативним досвідом. З хорошим інструктором ви дізнаєтеся ази поведінки на схилі. Також він вбереже вас від падіння та травм.

Перші спуски, зроблені під наглядом інструктора, принесуть вам справді приємні емоції.



Важливо навчатися з кваліфікованим інструктором / Фото Unsplash

Забудьте про палиці

Новачки часто хочуть взяти для навчання лижні палиці, думаючи, що з ними безпечніше кататися. Але це не так. Зазвичай на етапі навчання палиці не потрібні – вони будуть тільки заважати.

Не забувайте згинати ноги в колінах

Часто новачки нервуються та стоять на прямих ногах. Згинайте коліна – це допоможе швидше опанувати "лижну" науку.

Навчіться гальмувати і задом, і передом

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Часто новачки падають, бо навчилися гальмувати у напрямку вперед, а назад ще ні. Принцип гальмування задом і передом лиж однаковий – тому спробуйте опанувати його одразу.

Актуально Що треба знати у горах: нова порція важливих правил туристичного етикету

Не дивіться на ноги

Універсальна порада, яку дасть будь-який інструктор – дивитися вперед, а не донизу. Свої ноги вам потрібно відчувати, а не бачити.

До того ж коли ваш погляд спрямований вперед, ви тримаєте спину прямо. Це допомагає гальмувати й взагалі краще вправлятися з лижами.



Потрібно дивитися вперед, а не на ноги / Фото Unsplash

Не бійтеся падати

Ніхто не навчився кататися на лижах без падінь. Тому це потрібно прийняти й змиритися. А ще краще – навчитися падати правильно.

Що робити, якщо загубився в зимових горах: дивіться відео