Італійський уряд пропонує безкоштовно відвідати термали: які умови

Під час пандемії відвідування спа в Італії впали на 70%. Тому уряд виділив 53 мільйони євро для безкоштовних ваучерів та знижок на парові лазні та процедури вулканічної грязі.

Через велику кількість охочих, платформа для реєстрації на безкоштовні процедури, на сайті стався збій.Через ажіотаж усю суму проєкту витратили за 4 дні.

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Безкоштовні термали створили ажіотаж

На урядовий сайт поступило понад мільйон запитів на ваучери, в основному від громадян, які ніколи раніше не відвідували термальні лазні, але лише 265 000 заявників змогли отримати ваучери на спа вартістю 200 євро кожен. Запити надходили переважно від громадян, які ніколи не були на курорті.

Це був надзвичайний успіх і дійсно ефективний спосіб відновити бізнес у термальних ваннах, а також стимулювати економіку, оскільки євро, витрачений на лазню, означає ще шість витрат на місцеві ресторани та проживання,

– Массімо Капуті, президент Федертерме, лобі-групи термальних ванн.

Він додав, що термальні ванни також допомагають пошкодженим легеням, тому ідеально підходять для 4,5 мільйонів італійців, які перехворіли на Covid-19.

До пандемії 300 термальних ванн Італії щорічно відвідували три мільйони відвідувачів. Завдяки своєму геологічному складу країна є домом для багатьох природних гарячих джерел.

3 італійські термальні ванни, які варто відвідати

Сатурнія, Тоскана



Термальні джерела у Тоскані / Фото Getty Images

Невелике містечко Сатурнія має найвідоміші термальні ванни в Італії. Тут природна мінеральна вода витікає зі старого вулканічного кратера. Ці ванни можуть досягати близько 37 градусів, що дозволяє насолоджуватися купанням в будь-який сезон. Відвідувачі можуть виявити римські та етруські археологічні споруди в місті, а також оглянути інші невеликі села поблизу.

Сірміоне на озері Гарда, Північна Італія



Термали на озері Гарда у Північній Італії / Фото Getty Images

Туристи можуть не тільки насолодитися термальними ваннами в Сірміоне, але й красою навколишнього середньовічного села. Розташовані на озері Гарда на півночі Італії, купальні пропонують тишу та розслаблення поряд з археологічними відкриттями в сусідньому селі.

Борміо, Ломбардія



Спа у Ломбардії з видом на гори / Фото Getty Images

Термальні ванни Борміо локалізуються в центрі Вальтелліни – району, відомому своїми чудовими умовами для катання на лижах. Купальні розташовані на висоті 1300 метрів над рівнем моря, звідки відкривається вражаючий вид на засніжені Альпи.