На правительственном сайте, где проходила регистрация бесплатных процедур, даже произошел сбой. Из-за ажиотажа всю сумму проекта потратили всего за 4 дня.

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Бесплатные термалы создали ажиотаж

На правительственный сайт поступило более миллиона запросов на ваучеры, в основном от граждан, которые никогда ранее не посещали термальные бани. Но лишь 265 тысяч заявителей смогли получить ваучеры на спа, стоимостью 200 евро каждый.

Это был чрезвычайный успех и действительно эффективный способ возобновить бизнес в термальных ваннах. А также стимулировать экономику, поскольку евро, потраченный на баню, – это еще 6 на расходы на местные рестораны и проживание,

– рассказал Массимо Капути, президент лобби-группы термальных ванн Федертерме.

Он добавил, что термальные ванны также помогают поврежденным легким, поэтому идеально подходят для 4,5 миллиона итальянцев, переболевших COVID-19.

3 итальянские термальные ванны, которые стоит посетить

Сатурния, Тоскана



Термальные источники в Тоскане / Фото Getty Images

Небольшой город Сатурния имеет самые известные термальные ванны в Италии. Здесь природная минеральная вода вытекает из старого вулканического кратера. Эти ванны могут достигать около 37 градусов, что позволяет наслаждаться купанием в любой сезон. Посетители могут увидеть римские и этрусские археологические постройки в городе, а также осмотреть другие небольшие деревни поблизости.

Сирмион на озере Гарда, Северная Италия



Термалы на озере Гарда в Северной Италии / Фото Getty Images

Туристы могут не только насладиться термальными ваннами в Сирмионе, но и красотой окружающей средневековой деревни. Расположенные на озере Гарда на севере Италии, купальни предлагают тишину и расслабление рядом с археологическими открытиями в соседнем селе.

Бормио, Ломбардия



Спа в Ломбардии с видом на горы / Фото Getty Images

Термальные ванны Бормио локализуются в центре Вальтеллины – района, известном своими отличными условиями для катания на лыжах. Купальни расположены на высоте 1300 метров над уровнем моря, откуда открывается впечатляющий вид на заснеженные Альпы.

Интересно, что до пандемии 300 термальных ванн Италии ежегодно посещали три миллиона посетителей. Теперь правительство планирует популяризировать эти местные локации среди местных отдыхающих.