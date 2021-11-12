Редакція Відпустка24 підготувала добірку найцікавіших та найтепліших локацій. Вони ідеально підійдуть тим, хто прагне потрапити у спекотне літо.

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Мальдіви

Хоча острови не є бюджетними, є способи знайти дешевші відпочинки на Мальдівах. Наприклад, замовити відпочинок з системою "все включено". У грудні тут завжди спекотно та сонячно – справжнє літо. А пляжі заворожують своєю красою та мальовничими краєвидами.



Мальдіви – популярний курорт зимового відпочинку / Фото Unsplash

На Мальдівах можна отримати неймовірні враження від підводних ресторанів до обідів на приватних островах. Тому не дивно, що острови є в списках для подорожей у більшості людей.

Барбадос

Середня температура на Барбадосі в грудні становить близько 29 градусів, що створює ідеальні умови для насолоди його безмежними пляжами. На острові розвинена інфраструктура для багатьох видів відпочинку.



На різдвяні свята можна поїхати на Барбадос / Фото Unsplash

Це й сімейний курорт, але підійде також тим, хто шукає порцію пригод із походами та водними видами спорту. На острові варто спробувати всесвітньо відому їжу та ром на острові.

Канарські острови

Канарські острови можуть похвалитися сонцем цілий рік, середня температура грудня становить 21 градус.

Можливо, тут недостатньо спекотно, щоб лежати на пляжі цілий день, але все одно досить затишно, щоб насолоджуватися прогулянками по набережній, галасливими барами та ресторанами, а також вулканічними пейзажами островів (включно з деякими пляжами з чорним піском). Навіть у пік сезону тут не багатолюдно, тому можна дослідити Старе місто та пам'ятки островів.



Канарські острови взимку / Фото Unsplash

Дубай

У Дубаї середня температура в грудні сягає 26 градусів. Це ідеально тепло, аби насолодитися усіма атракціями без спеки. Наприклад, Бурдж-Халіфа – найвищу будівлю у світі, величезний торговий центр Dubai Mall, наповнений сотнями магазинів, блискучі пляжі та басейни готелю, з яких відкривається вид на місто.



Зимові канікули в Дубаї / Фото Unsplash

Кабо-Верде

Кабо-Верде – це чудовий спокійний відпочинок із 10 островами для вивчення. Острів Сал користується особливою популярністю завдяки широкому набору речей, які можна побачити та чим зайнятися. У листопаді температура в середньому становить близько 27 градусів, що ідеально підходить для тих, хто планує відпочити на цих надзвичайно красивих пляжах.



Острівна держава в Африці з теплим кліматом / Фото Unsplash

Домініканська Республіка

Середня температура у грудні в Карибському басейні становить від 26 до 29 градусів, тому це ідеальний час, якщо ви плануєте погрітися на сонці на тих мальовничих пляжах, попивати коктейлі або розслабитися біля басейну. Шукачі пригод також не будуть розчаровані, оскільки в Домініканській Республіці є чим зайнятися, від національних парків до пляжів і галасливих міст.



Домінікана запрошує туристів на відпочинок / Фото Unsplash

Таїланд

З низькою вологістю повітря та температурою близько 26 градусів у грудні — чудовий час для відпустки в Таїланді. Можна запланувати й дослідити вражаючі храми, відпочити на цих чудових пляжах чи відкрити для себе яскраве місто Бангкок.



Зимовий відпочинок на Таїланді / Фото Unsplash