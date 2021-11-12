Редакция Отпуск24 подготовила подборку самых интересных и теплых локаций. Они идеально подойдут тем, кто стремится попасть в жаркое лето.

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Мальдивы

Хотя острова не бюджетные, есть способы найти более дешевого отдыха на Мальдивах. К примеру, заказать отдых с системой "все включено". В декабре здесь всегда жарко и солнечно – настоящее лето. А пляжи завораживают своей красотой и живописными видами.



Мальдивы – популярный курорт зимнего отдыха / Фото Unsplash

На Мальдивах можно получить невероятные впечатления от подводных ресторанов до обедов на частных островах. Поэтому неудивительно, что острова есть в списках для путешествий у большинства людей.

Барбадос

Средняя температура на Барбадосе в декабре составляет около 29 градусов, что создает идеальные условия для удовольствия его безграничными пляжами. На острове развита инфраструктура для многих видов отдыха.



На рождественские праздники можно поехать на Барбадос / Фото Unsplash

Это и семейный курорт, но подойдет также ищущим порцию приключений с походами и водными видами спорта. На острове следует попробовать всемирно известную еду и ром на острове.

Канарские острова

Канарские острова могут похвастаться солнцем круглый год, средняя температура декабря составляет 21 градус.

Возможно, здесь недостаточно жарко, чтобы лежать на пляже целый день, но все равно достаточно уютно, чтобы наслаждаться прогулками по набережной, шумными барами и ресторанами, а также вулканическими пейзажами островов (включая некоторые пляжи с черным песком). Даже в пик сезона здесь не многолюдно, поэтому можно исследовать Старый город и достопримечательности островов.



Канарские острова зимой / Фото Unsplash

Дубаи

В Дубае средняя температура в декабре достигает 26 градусов. Это идеально тепло, чтобы насладиться всеми достопримечательностями без жары. К примеру, Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, огромный торговый центр Dubai Mall, наполненный сотнями магазинов, блестящие пляжи и бассейны отеля, из которых открывается вид на город.



Зимние каникулы в Дубаи / Фото Unsplash

Кабо-Верде

Кабо-Верде – это отличный спокойный отдых с 10 островами для изучения. Остров Сал пользуется особенной популярностью благодаря широкому набору вещей, которые можно увидеть и чем заняться. В ноябре температура в среднем составляет около 27 градусов, что идеально подходит для тех, кто планирует отдохнуть на этих красивейших пляжах.



Островное государство в Африке с теплым климатом / Фото Unsplash

Доминиканская Республика

Средняя температура в декабре в Карибском бассейне составляет от 26 до 29 градусов, поэтому это идеальное время, если вы планируете погреться на солнце на живописных пляжах, попивать коктейли или расслабиться у бассейна. Соискатели приключений также не будут разочарованы, поскольку в Доминиканской Республике есть чем заняться, от национальных парков до пляжей и шумных городов.



Доминикана приглашает туристов на отдых / Фото Unsplash

Таиланд

С низкой влажностью воздуха и температурой около 26 градусов в декабре – отличное время для отпуска в Таиланде. Можно запланировать и исследовать поразительные храмы, отдохнуть на этих замечательных пляжах или открыть для себя яркий город Бангкок.



Зимний отдых в Таиланде / Фото Unsplash