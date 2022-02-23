Унікальна місцевість, дивовижні природні явища та неповторна атмосфера забезпечать затишну та цікаву відпустку усім, хто наважиться вирушити до Ісландії. Спершу ця ідея може здаватися складною та навіть лякливою, але втіливши її у життя, ви жодного разу не пошкодуєте.

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"120-метрові електричні опори у вигляді людей"

Фото Reddit / md_reddit

"Будиночок у лаві"

Фото Reddit

"Крижана печера"

Фото Reddit / bowwowzzzz

"Церква Гатльґрімскірк'я у Рейк'явіку"

Фото Reddit / updikest22

"Найсамотніший будинок у світі, острів Еллірей, Ісландія"

Фото Reddit / GroundbreakingSet187

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.

"Гора Вестрахорн і мінливість ісландської погоди"

Фото Reddit / travelmike91

"Найідеальніший кінь, з усіх кого я зустрічав"

Фото Reddit / Signefotar

"Око Високогір'я, Ісландія"

Фото Reddit / ChristophZee

"Подвійні водоспади, Снайфедльснес, Ісландія"

Фото Reddit / j usterikfotos

"Десь на західних фйордах Ісландії"

Фото Reddit / golden_an

"Дорогою на ісландське високогір'я"

Фото Reddit / olafur3

"В Ісландії людина, яка не знає адреси, може намалювати на конверті карту, і його доставлять у потрібне місце"

Фото Reddit / GroundbreakingSet187

"Так виглядає ісландське літо після півночі"

Фото Reddit / Signefotar

"Одна з найчарівніших ночей у моєму житті. Це Арктичний Хендж на півночі Ісландії"

Фото Reddit / travelmike91

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