Уникальная местность, удивительные природные явления и неповторимая атмосфера обеспечат уютный и интересный отпуск всем, кто отважится отправиться в Исландию. Сначала эта идея может показаться сложной и даже пугающей, но претворив ее в жизнь, вы ни разу не пожалеете.

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"120-метровые электрические опоры в виде людей"

Фото Reddit/ md_reddit

"Домик в лаве"

Фото Reddit

"Ледяная пещера"

Фото Reddit/bowwowzzzz

"Церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике"

Фото Reddit/ updikest22

"Самый одинокий дом в мире, остров Эллирей, Исландия"

Фото Reddit / GroundbreakingSet187

Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.

"Гора Вестрахорн и переменчивость исландской погоды"

Фото Reddit/ travelmike91

"Самый идеальный конь, из всех кого я встречал"

Фото Reddit/Signefotar

"Око Высокогорья, Исландия"

Фото Reddit / ChristophZee

"Двойные водопады, Снайфедльснес, Исландия"

Фото Reddit / j usterikfotos

"Где-то на западных фьордах Исландии"

Фото Reddit / golden_an

"По дороге на исландское высокогорье"

Фото Reddit / olafur3

"В Исландии человек, не знающий адреса, может нарисовать на конверте карту, и его доставят в нужное место"

Фото Reddit / GroundbreakingSet187

"Так выглядит исландское лето после полуночи"

Фото Reddit / Signefotar

"Одна из самых очаровательных ночей в моей жизни. Это Арктический Хендж на севере Исландии"

Фото Reddit/ travelmike91