Світ повільно відкриває кордони після тотального локдауну внаслідок пандемії COVID-19. Довідник Lonely Planet пропонує перелік країн, які варто відвідати найперш.

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Що відомо про путівник Lonely Planet

У 1973 молода британська пара Тоні та Морін Віллер випустили довідник під назвою "По Азії задешево". Цей книга стала початком історії путівника Lonely Planet, що виходить і досі.

Єгипет



Єгипет / Фото Unsplash

Чимало туристів приїжджають до Єгипту, але не бачать піраміди Гізи та давні історичні місця. 4500-літня історія Єгипту не може залишитися поза увагою затятих мандрівників.

Малаві



Малаві / Фото Unsplash

Ця країна розташована у "теплому серці Африки". В Малаві чимало визначних пам'яток, чудове сафарі, де можна спостерігати за дикими тваринами.

Окрім того, у цій країні доступні ціни.

Непал



Непал / Фото Unsplash

Навіть якщо ви не мрієте піднятися на Еверест – відвідайте Непал. Цій країні є чим вразити. Тут мандрівники можуть дослідити високогірну пустелю, милуватися горами-восьмитисячниками та куштувати унікальну місцеву кухню.

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Оман



Оман / Фото Unsplash

В Омані можна подивитися на фйорди, потрапити в пустелю, відвідати мечеті та пізнати східну культуру.

Ангілія



Ангілія / Фото Travel The world

Формально – це не країна, а заморська територія Великої Британії. Ангілія розташована в Карибському морі та потребує особливої уваги мандрівників.

Тут мандрівників вразить чудовий колір моря, неймовірно теплий клімат, хороші готелі та смачна їжа.

Однак переліт до Ангілії для українців не надто доступний і коштує близько 150 тисяч гривень.

Словенія



Столиця Словенії / Фото Kidpassage

Ця невелика європейська країна часто залишається поза увагою туристів, а дарма. У ній змішані балканська, середземноморська та альпійська атмосфера.

У Словенії розташовані вражаючі гірські масиви, популярне озеро Блед, старовинна столиця – Любляна. 7 ресторанів у Словенії отримали зірку Мішлен – цій країні є чим вразити туристів.

Беліз



Беліз / Фото Triplook

У Белізі можна побачити руїни майя, насолодитися відпочинком на океані, а також побачити дику природу в усій її красі.

Тут є всесвітньо відома система заповідників Белізького бар'єрного рифу, що внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Маврикій



Маврикій / Фото Immigrant invest

Цей острів розташований в Індійському океані, на схід від Мадагаскару. Мандрівники знайдуть тут розкішні курорти, неймовірні поля для гольфу, можливості гірських походів, полювання й спостереження за птахами.

Маврикій приваблює якісними готелями, вражаючими ресторанами та барами й навіть кінськими скачками.

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Норвегія



Норвегія / Фото Unsplash

Країна фйордів, неймовірних гір та розкішної природи. Недарма норвежців вважають найщасливішими людьми на світі.

Острови Кука



Острови Кука / Фото Triplook

Раротонга – столиця островів Кука. Це місце вважають одним із найкрасивіших на планеті.

Острови в Тихому Океані приваблюють любителів дайвінгу та риболовлі, а також відпочинку серед незайманої природи.

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