Для того, щоб не помилитися під час планування відпустки, необхідно ретельно вивчити острови та їх особливості. Дізнайтеся про найпопулярніші з них.
Цікаво Якісний відпочинок в Єгипті за помірну ціну: чому мережа Otium Hotels створена саме для цього
Неймовірна природа Сейшел / Фото Coral Travel
-
Мае
Неймовірні пляжі острова Мае / Фото Coral Travel
Найважливіший острів архіпелагу пропонує найбільший вибір курортів та розваг: від піших прогулянок горбистою територією національного парку Морн (Morne Seychellois National Park) до дайвінгу в незайманих місцях і снорклінгу в межах видимості китових акул.
Природа острова / Фото Coral Travel
Усього на Мае розташовані 65 пляжів та багато спотів для серфінгу. Його фішка – вілли на пагорбах з надзвичайними видами.
Готель SAVOY RESORT & SPA 5* / Фото Coral Travel
Територія готелю / Фото Coral Travel
Їжа в готелі / Фото Coral Travel
- Праслен
Острів Праслен / Фото Coral Travel
Другий за величиною острів країни розташувався за 40 кілометрів від Мае. Саме тут розташований об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – дивовижна Vallée de Mai (Травнева Долина). Тут росте безліч ендемічних рослин і знаходиться гай реліктових пальм Коко де мер, плоди яких є символом Сейшел.
Неймовірні краєвиди острова Праслен / Фото Coral Travel
Головними розвагами на острові є дайвінг, снорклінг, пішохідні та велопрогулянки серед розкішної рослинності, спостереження за птахами та найбільшими у світі черепахами, а також відвідування ферми з вирощування чорних перлин.
Відпочинок на острові / Фото Coral Travel
Цікавими будуть морські прогулянки на найближчі безлюдні острови: Кузин (природний заповідник), Курйоз (черепашачий заповідник) та Арід (пташиний заповідник). Чудові пляжі – Anse Lazio, Anse Volbert (Cote d'Or) та Anse Georgette.
Готель LE RELAX BEACH RESORT 3* / Фото Coral Travel
Інтер'єр готелю / Фото Coral Travel
До теми Є переваги: чому довгі перельоти можуть бути кращими, ніж короткі
-
Ла-Діг
Острів Ла-Діг / Фото Coral Travel
Найавтентичніший острів Сейшел, куди можна дістатися на поромі. Це місце вільне від машин та асфальтованих доріг, тому туристи з радістю пересуваються велосипедами або на традиційних візках, що запряжені волами. Об'єкти розміщення часто виконані в колоніальному стилі та вражають розмаїттям кольорів.
Підводний світ острова Ла-Діг / Фото Coral Travel
Саме тут знаходиться "найвідоміший" у світі пляж – Anse Source d'Argent. Його вважають пляжем, що найчастіше потрапляє на фото туристів. Тут серед лазурових вод Індійського океану можна побачити гранітні скелі химерних форм.
А ще на Ла-Діг розташований старовинний колоніальний будинок плантатора з фільму "Еммануель".