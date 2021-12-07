Куди поїхати після пандемії: назвали 10 країн, які варто відвідати у 2022 році
Джерело:CNN
Всесвітньо відомий довідник Lonely Planet запропонував свої варіанти для подорожей наступного року. Дізнайтеся, чи є серед них омріяний вами напрям.
Світ повільно відкриває кордони після тотального локдауну внаслідок пандемії COVID-19. Довідник Lonely Planet пропонує перелік країн, які варто відвідати найперш.
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Що відомо про путівник Lonely Planet
У 1973 молода британська пара Тоні та Морін Віллер випустили довідник під назвою "По Азії задешево". Цей книга стала початком історії путівника Lonely Planet, що виходить і досі.
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Єгипет
Єгипет / Фото Unsplash
Чимало туристів приїжджають до Єгипту, але не бачать піраміди Гізи та давні історичні місця. 4500-літня історія Єгипту не може залишитися поза увагою затятих мандрівників.
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Малаві
Малаві / Фото Unsplash
Ця країна розташована у "теплому серці Африки". В Малаві чимало визначних пам'яток, чудове сафарі, де можна спостерігати за дикими тваринами.
Окрім того, у цій країні доступні ціни.
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Непал
Непал / Фото Unsplash
Навіть якщо ви не мрієте піднятися на Еверест – відвідайте Непал. Цій країні є чим вразити. Тут мандрівники можуть дослідити високогірну пустелю, милуватися горами-восьмитисячниками та куштувати унікальну місцеву кухню.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
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Оман
Оман / Фото Unsplash
В Омані можна подивитися на фйорди, потрапити в пустелю, відвідати мечеті та пізнати східну культуру.
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Ангілія
Ангілія / Фото Travel The world
Формально – це не країна, а заморська територія Великої Британії. Ангілія розташована в Карибському морі та потребує особливої уваги мандрівників.
Тут мандрівників вразить чудовий колір моря, неймовірно теплий клімат, хороші готелі та смачна їжа.
Однак переліт до Ангілії для українців не надто доступний і коштує близько 150 тисяч гривень.
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Словенія
Столиця Словенії / Фото Kidpassage
Ця невелика європейська країна часто залишається поза увагою туристів, а дарма. У ній змішані балканська, середземноморська та альпійська атмосфера.
У Словенії розташовані вражаючі гірські масиви, популярне озеро Блед, старовинна столиця – Любляна. 7 ресторанів у Словенії отримали зірку Мішлен – цій країні є чим вразити туристів.
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Беліз
Беліз / Фото Triplook
У Белізі можна побачити руїни майя, насолодитися відпочинком на океані, а також побачити дику природу в усій її красі.
Тут є всесвітньо відома система заповідників Белізького бар'єрного рифу, що внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Маврикій
Маврикій / Фото Immigrant invest
Цей острів розташований в Індійському океані, на схід від Мадагаскару. Мандрівники знайдуть тут розкішні курорти, неймовірні поля для гольфу, можливості гірських походів, полювання й спостереження за птахами.
Маврикій приваблює якісними готелями, вражаючими ресторанами та барами й навіть кінськими скачками.
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Норвегія
Норвегія / Фото Unsplash
Країна фйордів, неймовірних гір та розкішної природи. Недарма норвежців вважають найщасливішими людьми на світі.
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Острови Кука
Острови Кука / Фото Triplook
Раротонга – столиця островів Кука. Це місце вважають одним із найкрасивіших на планеті.
Острови в Тихому Океані приваблюють любителів дайвінгу та риболовлі, а також відпочинку серед незайманої природи.
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