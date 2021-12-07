Куда поехать после пандемии: назвали 10 стран, которые следует посетить в 2022 году
Источник:CNN
Всемирно известный справочник Lonely Planet предложил свои варианты для путешествий в следующем году. Узнайте, есть ли среди них направление, о котором вы мечтаете.
Мир медленно открывает границы после тотального локдауна из-за пандемии COVID-19. Справочник Lonely Planet предлагает список стран, которые стоит посетить прежде всего.
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Что известно о путеводителе Lonely Planet
В 1973 году молодая британская пара Тони и Морин Уиллер выпустили справочник под названием "По Азии по дешевке". Эта книга стала началом истории путеводителя Lonely Planet, выходящего до сих пор.
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Египет
Египет / Фото Unsplash
Многие туристы приезжают в Египет, но не видят пирамиды Гизы и древние исторические места. 4500-летняя история Египта не может остаться без внимания ярых путешественников.
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Малави
Малави / Фото Unsplash
Эта страна находится в "теплом сердце Африки". В Малави немало достопримечательностей, чудесное сафари, где можно наблюдать за дикими животными.
Кроме того, в этой стране доступные цены.
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Непал
Непал / Фото Unsplash
Даже если вы не мечтаете подняться на Эверест – посетите Непал. Этой стране есть чем поразить. Здесь путешественники могут исследовать высокогорную пустыню, любоваться горами-восьмитысячниками и попробовать уникальную местную кухню.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
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Оман
Оман / Фото Unsplash
В Омане можно посмотреть фьорды, попасть в пустыню, посетить мечети и познать восточную культуру.
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Ангилия
Ангилия / Фото Travel The world
Формально – это не страна, а заморская территория Великобритании. Ангилия расположена в Карибском море и требует особого внимания путешественников.
Здесь путешественников поразит невероятный цвет моря, очень теплый климат, хорошие отели и вкусная еда.
Однако перелет в Ангилию для украинцев не слишком доступен и стоит около 150 тысяч гривен.
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Словения
Столица Словении / Фото Kidpassage
Эта небольшая европейская страна часто остается без внимания туристов, а зря. В ней смешаны балканская, средиземноморская и альпийская атмосфера.
В Словении расположены впечатляющие горные массивы, популярное озеро Блед, старинная столица – Любляна. 7 ресторанов в Словении получили звезду Мишлен – этой стране есть чем поразить туристов.
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Белиз
Белиз / Фото Triplook
В Белизе можно увидеть руины майя, насладиться отдыхом на океане, а также увидеть дикую природу во всей ее красоте.
Здесь есть всемирно известная система заповедников Белизского барьерного рифа, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Маврикий
Маврикий / Фото Immigrant invest
Этот остров расположен в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара. Путешественники найдут здесь роскошные курорты, невероятные поля для гольфа, возможности горных походов, охоту и наблюдение за птицами.
Маврикий привлекает качественными отелями, впечатляющими ресторанами, барами и даже лошадиными скачками.
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Норвегия
Норвегия / Фото Unsplash
Страна фьордов, невероятных гор и роскошной природы. Недаром норвежцев считают самыми счастливыми людьми в мире.
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Острова Кука
Острова Кука / Фото Triplook
Раротонга – столица островов Кука. Это место считается одним из самых красивых на планете.
Острова в Тихом Океане привлекают любителей дайвинга и рыбалки, а также отдыха среди девственной природы.
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