Фару

Це невелике португальське містечко розташоване на березі Атлантичного океану. У місті є морський порт, чимало рибних ресторанів, а також яскрава португальська архітектура.

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Місто Фару / Фото Unsplash

Сюди варто їхати й тим, хто любить природу: поблизу Фару можна гуляти довгими пляжами, відвідувати печери та природні заповідники.

Середня температура взимку становить близько 16 градусів тепла.

Афіни



Афіни / Фото Unsplash

Це місто точно сподобається тим, хто любить історію та старовинну архітектуру. Тут все буквально дихає старовиною.

В місті є понад 200 музеїв та галерей, тому навіть при поганій погоді буде чим зайнятися. А ще Афіни – рай для гастротуристів, тут ви зможете спробувати найкращі принади середземноморської кухні.

Середня температура взимку становить близько 14 градусів тепла.

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Неаполь



Неаполь / Фото Unsplash

Сюди можна їхати, щоб насолоджуватися смачною піцою, прогулянками вузькими вуличками, а також екскурсіями до підніжжя Везувію і в зруйноване місто Помпеї.

Середня температура взимку близько 12 градусів вище нуля.

Валенсія



Валенсія / Фото Unsplash

Це місто зачарує туристів: тут гармонійно поєдналися історія та сучасність. У Валенсії можна насолоджуватися прогулянками, милуватися архітектурою, а також куштувати місцеву кухню: наприклад, знамениту паелью.

Середня температура взимку – близько 16 градусів тепла.

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Більбао



Більбао / Фото Tripzaza

Це місто славиться своїм мистецтвом. Місцеві мешканці вважають, що живуть у Країні Басків, а не в Іспанії. Саме тому мають власну культуру, звичаї, мову та кухню.

Сюди можна приїхати, щоб подивитися на футуристичні споруди: мости, стадіони, будинки та скульптури.

Середня температура взимку становить близько 12 градусів тепла.