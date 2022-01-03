Фару

Этот небольшой португальский городок расположен на берегу Атлантического океана. В городе есть морской порт, множество рыбных ресторанов, а также яркая португальская архитектура.

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Город Фару / Фото Unsplash

Сюда стоит ехать и любителям природы: вблизи Фару можно гулять по длинным пляжам, посещать пещеры и природные заповедники.

Средняя температура зимой составляет около 16 градусов тепла.

Афины



Афины / Фото Unsplash

Этот город понравится тем, кто любит историю и старинную архитектуру. Здесь все буквально дышит стариной.

В городе более 200 музеев и галерей, поэтому даже при плохой погоде будет чем заняться. А еще Афины – рай для гастротуристов, здесь вы сможете попробовать лучшие достопримечательности средиземноморской кухни.

Средняя температура зимой составляет около 14 градусов тепла.

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Неаполь



Неаполь / Фото Unsplash

Сюда можно ехать, чтобы наслаждаться вкусной пиццей, прогулками по узким улочкам, а также экскурсиями к подножию Везувия и в разрушенный город Помпеи.

Средняя температура зимой около 12 градусов выше нуля.

Валенсия



Валенсия / Фото Unsplash

Этот город очарует туристов: здесь гармонично соединились история и современность. В Валенсии можно наслаждаться прогулками, любоваться архитектурой, а также пробовать местную кухню: например знаменитую паэлью.

Средняя температура зимой – около 16 градусов тепла.

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Бильбао



Бильбао / Фото Tripzaza

Этот город славится своим искусством. Местные жители считают, что живут в Стране Басков, а не в Испании. Именно поэтому у них есть собственная культура, обычаи, язык и кухня.

Сюда можно приехать, чтобы посмотреть на футуристические постройки: мосты, стадионы, дома и скульптуры.