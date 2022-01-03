Куди поїхати взимку: 5 міст Європи для "сонячних" прогулянок

Якщо вам набридли зима та холод і ви хочете на кілька днів змінити "картинку", розгляньте варіанти європейських міст. Звісно, там не буде спекотно, як на курортах, однак хороша погода сприятиме довгим прогулянкам.

Фару

Це невелике португальське містечко розташоване на березі Атлантичного океану. У місті є морський порт, чимало рибних ресторанів, а також яскрава португальська архітектура.

Читайте також Новорічні знижки на тури до найпопулярніших країн: заощаджуємо з Coral Travel



Місто Фару / Фото Unsplash

Сюди варто їхати й тим, хто любить природу: поблизу Фару можна гуляти довгими пляжами, відвідувати печери та природні заповідники.

Середня температура взимку становить близько 16 градусів тепла.

Афіни



Афіни / Фото Unsplash

Це місто точно сподобається тим, хто любить історію та старовинну архітектуру. Тут все буквально дихає старовиною.

В місті є понад 200 музеїв та галерей, тому навіть при поганій погоді буде чим зайнятися. А ще Афіни – рай для гастротуристів, тут ви зможете спробувати найкращі принади середземноморської кухні.

Середня температура взимку становить близько 14 градусів тепла.

Неаполь

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.



Неаполь / Фото Unsplash

Сюди можна їхати, щоб насолоджуватися смачною піцою, прогулянками вузькими вуличками, а також екскурсіями до підніжжя Везувію і в зруйноване місто Помпеї.

Середня температура взимку близько 12 градусів вище нуля.

Валенсія



Валенсія / Фото Unsplash

Це місто зачарує туристів: тут гармонійно поєдналися історія та сучасність. У Валенсії можна насолоджуватися прогулянками, милуватися архітектурою, а також куштувати місцеву кухню: наприклад, знамениту паелью.

Середня температура взимку – близько 16 градусів тепла.

Цікаво "Діснейленд для диваків": як виглядає закинутий курорт в Туреччині

Більбао



Більбао / Фото Tripzaza

Це місто славиться своїм мистецтвом. Місцеві мешканці вважають, що живуть у Країні Басків, а не в Іспанії. Саме тому мають власну культуру, звичаї, мову та кухню.

Сюди можна приїхати, щоб подивитися на футуристичні споруди: мости, стадіони, будинки та скульптури.

Середня температура взимку становить близько 12 градусів тепла.