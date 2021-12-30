Читаючи подібні відгуки, мимоволі задумуєшся – навіщо деякі люди вирушають у далекі мандри. Мабуть, їм краще залишатися вдома, де все таке близьке та комфортне. А затятим мандрівникам ця добірка точно підніме настрій.
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Люди скаржаться на місцеву їжу
- "Під час своєї відпустки на Гоа я з відразою зрозумів, що до усієї їжі додають карі. Ненавиджу гостре".
А також на місцевих мешканців
Туристи примудряються скаржитися, що в Іспанії надто багато іспанців / Фото Unsplash
- "Ми поїхали у відпустку до Іспанії й мали проблеми з таксистами – бо вони всі іспанці".
- "Коли ми були в Іспанії, там було надто багато іспанців. На рецепшині говорили іспанською, їжа була іспанською. Ніхто не попереджав, що довкола буде стільки іноземців".
Не очікують, що щось може піти не так
- "Мене вкусив москіт. У брошурі нічого не казали про москітів".
- "Ми купили окуляри Ray-Ban у вуличного торговця за 5 доларів, тільки щоб переконатися, що це підробка".
- "У брошурі казали, що буде повністю облаштована кухня. Але там не було спеціального пристрою для нарізання яєць".
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- "Ми забронювали екскурсію до аквапарку, але ніхто не сказав нам, що ми маємо принести свої купальники та рушники".
- "Пісок був не такий, як у брошурі. Там він був білим, а на пляжі – жовтим".
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