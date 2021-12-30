Читаючи подібні відгуки, мимоволі задумуєшся – навіщо деякі люди вирушають у далекі мандри. Мабуть, їм краще залишатися вдома, де все таке близьке та комфортне. А затятим мандрівникам ця добірка точно підніме настрій.

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Люди скаржаться на місцеву їжу

"Під час своєї відпустки на Гоа я з відразою зрозумів, що до усієї їжі додають карі. Ненавиджу гостре".

А також на місцевих мешканців



Туристи примудряються скаржитися, що в Іспанії надто багато іспанців / Фото Unsplash

"Ми поїхали у відпустку до Іспанії й мали проблеми з таксистами – бо вони всі іспанці".

"Коли ми були в Іспанії, там було надто багато іспанців. На рецепшині говорили іспанською, їжа була іспанською. Ніхто не попереджав, що довкола буде стільки іноземців".

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Не очікують, що щось може піти не так

"Мене вкусив москіт. У брошурі нічого не казали про москітів".

"Ми купили окуляри Ray-Ban у вуличного торговця за 5 доларів, тільки щоб переконатися, що це підробка".

"У брошурі казали, що буде повністю облаштована кухня. Але там не було спеціального пристрою для нарізання яєць".

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"Ми забронювали екскурсію до аквапарку, але ніхто не сказав нам, що ми маємо принести свої купальники та рушники".

"Пісок був не такий, як у брошурі. Там він був білим, а на пляжі – жовтим".

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