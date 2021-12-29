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Створіть блог
Вам потрібно обрати платформу: наприклад, Youtube, Tik-Tok, Instagram тощо. Від цього буде залежати формат контенту, який ви публікуватимете.
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Блог – непоганий спосіб монетизувати свої подорожі. Однак він вимагає постійної уваги, а також коштів на рекламу й розкрутку.
Популярний блог неможливо створити за день. Втім, якщо у вас вийде привабити лояльну аудиторію, зможете заробляти кошти на рекламі чи отримувати безкоштовні послуги.
Туристичні блоги надзвичайно популярні в мережі / Фото Unsplash
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Пишіть матеріали у різні видання
Будь-які видання хочуть мати ексклюзивний контент: тексти, фото і відео. Ви можете "продавати" свої враження різноманітним сайтам або друкованим ЗМІ.
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Публікуйте фото на стоках
Якщо ви маєте хорошу камеру та полюбляєте робити знімки, спробуйте продавати їх на фотостоках. Вам потрібно зареєструватися на якомусь із ресурсів, пройти модерацію і регулярно завантажувати фотографії.
Також є відеостоки, де можна продавати відповідний контент.
Приклади фотостоків:
- Shutterstock,
- iStock,
- Depositphotos,
- Pixabay,
- Unsplash тощо.
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Викладайте англійську мову
Сьогодні існує чимало країн, де величезний попит на англійську мову: наприклад, Китай, Індонезія, Японія, Південна Корея тощо. Якщо маєте достатній рівень мови, сертифікати про її знання та вищу освіту – спробуйте податися на роботу до цих країн.
Так ви можете пожити за кордоном, працювати й подорожувати.
Ви можете спробувати себе у ролі викладача англійської мови / Фото Unsplash
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Влаштуйтеся членом екіпажу
Можна спробувати роботу на морському лайнері, круїзній яхті, а також бортпровідником тощо. Люди цих професій зазвичай мають змогу побачити чимало нових країн під час роботи.
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Попрацюйте офіціантом або барменом
Сьогодні чимало країн у світі відкривають можливості іноземцям працювати легально. Українці також можуть спробувати себе й пошукати можливості для заробітку не тільки вдома.