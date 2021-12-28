До котів у цій країні ставляться з величезною шаною. Пухнастики живуть у музеях, парках, ресторанах, магазинах і на ринках. Причин, чому турки не уявляють життя без котів, є кілька.

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Вони рятують від гризунів

Особливо від нашестя гризунів потерпають портові міста – пацюки мандрують на кораблях та "виходять" у місто, де починають розмножуватися.

Вуличні коти рятують міста від шкідників та запобігають хворобам, які розносять пацюки.



В Туреччині можна зустріти котиків де завгодно / Фото 24 канал

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Легенда про пророка Магомета

Турки вірять, що у пророка Магомета була кішка Муізза. Тварина не розлучалася зі своїм господарем та постійно була поруч із ним. Одного разу Муізза врятувала пророка від отруйної змії.

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А іншим разом Магомет мав йти у справах, а улюблениця заснула на його одязі. Тоді пророк відрізав частину свого одягу, щоб не потурбувати кішку.

Хто такий пророк Магомет

Це святий, якого вважають засновником мусульманства. Він є ключовою фігурою в ісламі.

Джерело: Це святий, якого вважають засновником мусульманства. Він є ключовою фігурою в ісламі.Джерело: Вікіпедія

Оскільки пророк показав приклад шанобливого ставлення до тварин, турки також дотримуються цього правила. Багато місцевих мешканців за власний кошт годують котиків і дбають про них.

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