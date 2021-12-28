К кошкам в этой стране относятся с огромным уважением. Пушистики живут в музеях, парках, ресторанах, магазинах и на рынках. Причин, почему турки не представляют жизни без кошек, несколько.
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Они спасают от грызунов
Особенно от нашествия грызунов страдают портовые города – крысы путешествуют на кораблях и выходят в город, где начинают размножаться.
Уличные коты спасают города от вредителей и предотвращают болезни, которые разносят крысы.
В Турции можно встретить котиков где угодно / Фото 24 канал
Легенда о пророке Магомете
Турки верят, что у пророка Магомета была кошка Муизза. Животное не расставалось со своим хозяином и постоянно было рядом с ним. Однажды Муизза спасла пророка от ядовитой змеи.
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А в другой раз Магомет должен был идти по делам, а любимица уснула на его одежде. Тогда пророк отрезал часть одежды, чтобы не побеспокоить кошку.
Кто такой пророк Магомет
Это святой, которого считают основателем мусульманства. Он является ключевой фигурой в исламе.
Источник: Википедия
Поскольку пророк показал пример почтительного отношения к животным, турки также придерживаются этого правила. Многие местные жители за свой счет кормят котиков и заботятся о них.
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