Легендарні тварини, про яких дбає кожен: чому в Туреччині дуже люблять котів
Джерело:24 канал
Мандрівники, яким доводилося побувати в Туреччині, точно бачили безліч котиків на вулицях міст. Дізнайтеся, чому турки обожнюють кішок і ніколи їх не ображають.
До котів у цій країні ставляться з величезною шаною. Пухнастики живуть у музеях, парках, ресторанах, магазинах і на ринках. Причин, чому турки не уявляють життя без котів, є кілька.
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Вони рятують від гризунів
Особливо від нашестя гризунів потерпають портові міста – пацюки мандрують на кораблях та "виходять" у місто, де починають розмножуватися.
Вуличні коти рятують міста від шкідників та запобігають хворобам, які розносять пацюки.
В Туреччині можна зустріти котиків де завгодно / Фото 24 канал
Легенда про пророка Магомета
Турки вірять, що у пророка Магомета була кішка Муізза. Тварина не розлучалася зі своїм господарем та постійно була поруч із ним. Одного разу Муізза врятувала пророка від отруйної змії.
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А іншим разом Магомет мав йти у справах, а улюблениця заснула на його одязі. Тоді пророк відрізав частину свого одягу, щоб не потурбувати кішку.
Хто такий пророк Магомет
Це святий, якого вважають засновником мусульманства. Він є ключовою фігурою в ісламі.
Джерело: Вікіпедія
Оскільки пророк показав приклад шанобливого ставлення до тварин, турки також дотримуються цього правила. Багато місцевих мешканців за власний кошт годують котиків і дбають про них.
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