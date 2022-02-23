Лижнику-"першопрохідцю" з Аргентини поставили оригінальний пам'ятник: як він виглядає

Америко Естете – лижник з Аргентини, що став "першопрохідцем" і одним із засновників курорту Чапелько. На честь чоловіка створили пам'ятник – однак на ньому ви не побачите бравого лижники в спортивній формі.

Скульптуру встановили на горі Чапелько, на краю одного зі схилів. Саме туди чоловік регулярно відправляється у походи.

Читайте також Преміальний відпочинок у Єгипті: чим вразить туристів новий готель Xanadu Makadi Bay

"Могли б зробити молодшим"

На пам'ятнику зобразили Америко таким, яким він є зараз: дідусь в окулярах та з паличкою. Скульптура з добрим обличчям сидить на лавочці.

Коли лижник побачив пам'ятник, то пожартував: "Вони могли б зробити його трохи молодшим". Втім, Америко зізнався, що почувається задоволеним.



Родина Америко біля пам'ятника / Фото Breaking travel news

Скульптуру встановили досить давно, однак чоловік дізнався про неї тільки зараз, під час походу на гору Чапелько.

Пам'ятник зробив художник Мігель Анхель Вільяльба. Він виготовлений зі сталі, поліефірної смоли та перемеленого кварцу.

Їздив на лижах до 92 років

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

"Першому лижнику" курорту Чапелько нещодавно виповнилося 98 років. Втім, він не почувається на свої роки.

Я почуваюся молодим, попри свої 98 років,

– ділиться лижник.

Америко активно катався на місцевих схилах до 92 років. Родина розповідає, що навіть не могла змусити чоловіка одягнути шолом.

У 92 роки лижнику зробили операцію через інсульт і тоді лікарі заборонили йому кататися та водити автомобіль.

Цікаво Крижана країна: 15 захопливих фото, після перегляду яких ви заплануєте подорож до Ісландії

Америко навчився кататися у 1945 році, коли в Сан-Мартін приїхав німець на ім'я Федерико Графф. Іноземець почав навчати місцевих хлопців мистецтву катання. Америко не тільки засвоїв науку, а й вклав величезний шмат життя у розвиток гірськолижного курорту Чапелько.

Яким було перше сходження на Еверест: дивіться відео