Скульптуру установили на горе Чапелько, на краю одного из склонов. Именно туда мужчина регулярно отправляется в походы.
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"Могли бы сделать помоложе"
На памятнике изобразили Америко таким, какой он сейчас: дедушка в очках и с палочкой. Скульптура с добрым лицом сидит на лавочке.
Когда лыжник увидел памятник, то пошутил: "Они могли бы сделать его немного помоложе". Впрочем, Америко признался, что чувствует себя довольным.
Семья Америко возле памятника / Фото Breaking travel news
Скульптуру установили достаточно давно, однако мужчина узнал о ней только сейчас, во время похода на гору Чапелько.
Памятник сделал художник Мигель Анхель Вильяльба. Он изготовлен из стали, полиэфирной смолы и перемолотого кварца.
Ездил на лыжах до 92 лет
"Первому лыжнику" курорта Чапелько недавно исполнилось 98 лет. Впрочем, он не чувствует себя на свои годы.
Я чувствую себя молодым, несмотря на свои 98 лет,
– делится лыжник.
Америко активно катался на местных склонах до 92 лет. Семья рассказывает, что даже не могла заставить мужчину надеть шлем.
В 92 года лыжнику сделали операцию из-за инсульта и тогда врачи запретили ему кататься и водить автомобиль.
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Америко научился кататься в 1945 году, когда в Сан-Мартин приехал немец по имени Федерико Графф. Иностранец начал учить местных ребят искусству катания. Америко не только усвоил науку, но и вложил огромный кусок жизни в развитие горнолыжного курорта Чапелько.
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