Скульптуру установили на горе Чапелько, на краю одного из склонов. Именно туда мужчина регулярно отправляется в походы.

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"Могли бы сделать помоложе"

На памятнике изобразили Америко таким, какой он сейчас: дедушка в очках и с палочкой. Скульптура с добрым лицом сидит на лавочке.

Когда лыжник увидел памятник, то пошутил: "Они могли бы сделать его немного помоложе" . Впрочем, Америко признался, что чувствует себя довольным.



Семья Америко возле памятника / Фото Breaking travel news

Скульптуру установили достаточно давно, однако мужчина узнал о ней только сейчас, во время похода на гору Чапелько.

Памятник сделал художник Мигель Анхель Вильяльба. Он изготовлен из стали, полиэфирной смолы и перемолотого кварца.

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Ездил на лыжах до 92 лет

"Первому лыжнику" курорта Чапелько недавно исполнилось 98 лет. Впрочем, он не чувствует себя на свои годы.

Я чувствую себя молодым, несмотря на свои 98 лет,

– делится лыжник.

Америко активно катался на местных склонах до 92 лет. Семья рассказывает, что даже не могла заставить мужчину надеть шлем.

В 92 года лыжнику сделали операцию из-за инсульта и тогда врачи запретили ему кататься и водить автомобиль.

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Америко научился кататься в 1945 году, когда в Сан-Мартин приехал немец по имени Федерико Графф. Иностранец начал учить местных ребят искусству катания. Америко не только усвоил науку, но и вложил огромный кусок жизни в развитие горнолыжного курорта Чапелько.