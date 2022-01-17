Любителі вечірок і хитруни: 5 типів туристів, які бісять працівників готелів

Під час омріяного відпочинку кожен мандрівник сподівається на турботу та комфорт в готелі. Але є такі гості, після візиту яких працівники й навіть власники готелів залишаються не надто задоволеними.

Любителі вечірок

Деякі гості полюблять влаштовувати гучні святкування прямо в готельному номері. Зазвичай такі вечірки досить шумні і заважають іншим відвідувачам.

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У найгіршому випадку працівникам потім доводиться буквально збирати кімнату "зі шматочків" – адже від під час таких вечірок нерідко псують майно.

Ніколи не забувайте, що кімната в готелі призначена виключно для спокійного відпочинку. Щоб танцювати, слухати гучну музику та вживати алкоголь є бари та ресторани.

Ті, хто приводить зайвих людей

Інколи працівники готелів зіштовхуються з надто економними мешканцями. Такі люди намагаються оселити у своєму номері "додаткових" постояльців.

Наприклад, у двомісний номер з окремими ліжками можуть розмістити 4 людини. Або не повідомити про те, що приїхали з дитиною і вона потребує додаткове ліжко за окрему плату.



Деякі гості намагаються оселити у кімнаті додаткових людей / Фото Unsplash

Беруть те, що погано лежить

Деякі недобросовісні мандрівники не гребують майном готелю. Вони можуть вкрасти з кімнати рушники, халати, склянки та інші речі. Зазвичай такі люди ще й хваляться тим, як нажилися на чужому.

Думають, що косметичні засоби – чудовий сувенір

Особливо економні туристи не хочуть купувати близьким подарунки з подорожі. Натомість вони беруть всі миючі засоби та косметику, яку їм дають в номері.

Дехто просить про новий набір засобів щодня – щоб забрати додому якомога більше маленьких пляшечок.

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Хитруни

Існують люди, які хочуть за маленькі гроші отримати розкішний номер. Вони часто намагаються обманути працівників.

Такі люди замовляють найдешевшу кімнату, заїжджають у неї, навмисно ламають техніку чи меблі, а потім вимагають переселити їх до кімнати більш високої категорії. Працівники готелю рідко можуть довести, що саме цей турист зламав річ.

Однак у більшості готелів вже знають про цю схему шахрайства і змушують порушників нести відповідальність.

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