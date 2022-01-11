Нерідко мандрівники мають сніданок. що включений у вартість проживання в готелі. Але туристи часто їдуть звідти раніше, поспішаючи на літак чи автобус. Мало хто знає, що можна попросити про варіант сніданку "на виніс" і це абсолютно безкоштовно.
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Попросіть заздалегідь
Звісно, ніхто не запакує вас сніданок, якщо ви попросите про це вранці перед виїздом. Зробіть це напередодні, бажано вдень – у той час, коли працює кухня.
Так працівники точно зможуть приготувати й запакувати для вас їжу в дорогу.
Сніданок з собою – важлива опція, про яку мають знати туристи / Фото Unsplash
Що буде в "сухому сніданку"
Зазвичай ви можете сподіватися на сендвічі та фрукт: яблуко чи банан. Інколи в коробочці можна знайти щось солодке: батончик, кекс або вафлі. Також зазвичай до сніданку додають пляшечку води або сік.
Як не треба замовляти сніданок із собою
- Не відтягуйте момент замовлення сніданку. Якщо ви попросите про нього пізно ввечері або, ще гірше, вранці перед виїздом – персонал нічого не зможе зробити, адже кухня буде зачинена.
- Просіть про сніданок ввічливо, не варто вимагати його в ультимативній формі. Все-таки це додаткова послуга, і персонал має право вам відмовити.
- Не потрібно спускатися на рецепшн в піжамі та просити подати вам "сухий сніданок" до кімнати. За таку послугу зазвичай передбачена додаткова плата.
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