Нерідко мандрівники мають сніданок. що включений у вартість проживання в готелі. Але туристи часто їдуть звідти раніше, поспішаючи на літак чи автобус. Мало хто знає, що можна попросити про варіант сніданку "на виніс" і це абсолютно безкоштовно.

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Попросіть заздалегідь

Звісно, ніхто не запакує вас сніданок, якщо ви попросите про це вранці перед виїздом. Зробіть це напередодні, бажано вдень – у той час, коли працює кухня.

Так працівники точно зможуть приготувати й запакувати для вас їжу в дорогу.



Сніданок з собою – важлива опція, про яку мають знати туристи / Фото Unsplash

Що буде в "сухому сніданку"

Зазвичай ви можете сподіватися на сендвічі та фрукт: яблуко чи банан. Інколи в коробочці можна знайти щось солодке: батончик, кекс або вафлі. Також зазвичай до сніданку додають пляшечку води або сік.

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Як не треба замовляти сніданок із собою

Не відтягуйте момент замовлення сніданку. Якщо ви попросите про нього пізно ввечері або, ще гірше, вранці перед виїздом – персонал нічого не зможе зробити, адже кухня буде зачинена.

Просіть про сніданок ввічливо, не варто вимагати його в ультимативній формі. Все-таки це додаткова послуга, і персонал має право вам відмовити.

Все-таки це додаткова послуга, і персонал має право вам відмовити. Не потрібно спускатися на рецепшн в піжамі та просити подати вам "сухий сніданок" до кімнати. За таку послугу зазвичай передбачена додаткова плата.

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Зверніть увагу. Хоча готелі закликають гостей почуватися як вдома, йти на сніданок до ресторану в піжамі – непристойно. Це стане проявом неповаги до персоналу та інших гостей.

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