Нередко у путешественников есть завтрак, включенный в стоимость проживания в отеле. Но туристы часто уезжают оттуда раньше, торопясь на самолет или автобус. Мало кто знает, что можно попросить о варианте завтрака "на вынос" и что это совершенно бесплатно.
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Попросите заранее
Конечно, никто не упакует завтрак, если вы попросите об этом утром перед выездом. Сделайте это накануне, желательно днем – в то время, когда работает кухня.
Так работники точно смогут приготовить и упаковать для вас еду в дорогу.
Завтрак с собой – важная опция, о которой должны знать туристы / Фото Unsplash
Что будет в "сухом завтраке"
Вы можете надеяться на сэндвичи и фрукт: яблоко или банан. Иногда в коробочке можно найти что-нибудь сладкое: батончик, кекс или вафли. Также обычно к завтраку добавляют бутылочку воды или сок.
Как не нужно заказывать завтрак с собой
- Не оттягивайте момент заказа завтрака. Если вы попросите о нем поздно вечером или, еще хуже, утром перед выездом – персонал ничего не сможет сделать, ведь кухня будет закрыта.
- Просите о завтраке вежливо, не стоит требовать его в ультимативной форме. Все-таки это дополнительная услуга, и персонал вправе вам отказать.
- Не нужно спускаться на рецепшн в пижаме и просить подать вам "сухой завтрак" в комнату. За такую услугу обычно предусмотрена дополнительная плата.
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