Через поширення нового штаму коронавірусу 29 листопада 2021 року у Марокко закрили всі сухопутні, повітряні та морські кордони. Це стало однією з найжорсткіших заборон у світі, скерованих на боротьбу з Омікроном.

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Умови в'їзду до Марокко

Туристи, які прилітатимуть у Марокко повинні будуть пред'явити документи – сертифікат вакцинації від COVID-19 та довідку про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин до посадки на літак.

В аеропортах мандрівникам робитимуть експрес-тести на антиген, а деяким туристам вибірково – ПЛР-тести. Для цього в аеропортах обладнають пункти тестування з необхідними інструментами та персоналом.

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Вимога про наявність результату ПЛР-тесту не розповсюджується на дітей до 6 років, а мандрівники до 12 років не зобов'язані пред'являти паспорти вакцинації.

Крім того, у Марокко повідомили про можливість проведення додаткових тестів для туристів, коли спливе термін у 2 доби після їхнього прибуття до країни. Якщо у когось із туристів у Марокко виявлять COVID-19, їм необхідно буде самоізолюватися у готелі чи в іншому місці проживання.

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