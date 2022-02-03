Из-за распространения нового штамма коронавируса 29 ноября 2021 года в Марокко закрыли все сухопутные, воздушные и морские границы. Это стало одним из самых жестких запретов в мире, направленных на борьбу с Омикроном.

Это интересно Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

Условия въезда в Марокко

Туристам, которые будут прилетать в Марокко, нужно предъявить документы – сертификат вакцинации от COVID-19 и справку о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до посадки на самолет.

В аэропортах путешественникам будут делать экспресс-тесты на антиген, а некоторым туристам выборочно – ПЦР-тесты. Для этого в аэропортах будут оборудованы пункты тестирования с необходимыми инструментами и персоналом.

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Требование о наличии результата ПЦР-теста не распространяется на детей до 6 лет, а путешественники до 12 лет не обязаны предъявлять паспорта вакцинации.

Кроме того, в Марокко сообщили о возможности проведения дополнительных тестов для туристов, когда истечет срок в 2 суток после их прибытия в страну. Если у кого-нибудь из туристов в Марокко обнаружат COVID-19, им необходимо будет самоизолироваться в отеле или в другом месте проживания.