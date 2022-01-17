Пляжна територія Барселони протягнулася на 4,5 кілометра узбережжя Середземного моря. Місто може запропонувати відпочивальникам 9 пляжів, і всі вони розташовані не більше ніж за 10 хвилин їзди від центру.

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Особливості пляжів Барселони

Охочі поплавати в теплому морі та поніжитися на сонечку в Барселоні можуть обирати з таких пляжів:

Богатель;

Барселонета;

Нова Ікарія;

Мар Белла;

Сант-Себастія;

Нова Мар Белла;

Соморростро;

Левант;

Сан-Мігель.

Одним з найкращих та найбільших пляжів міста вважають Богатель, довжиною 702 метри. Він відомий великим асортиментом спортивних розваг. Тут можна зіграти у пляжний футбол, волейбол, баскетбол і настільний теніс.

Пляж Богатель / Фото TJ DeGroat, World Beach Guide

Особливою популярністю туристів користується Барселонета. Побудований ще у 18 столітті, він є найстарішим та найтрадиційнішим місцевим пляжем. Тут туристи можуть не лише поплавати і позасмагати, а й зайнятися кайтсерфінгом, віндсерфінгом та парусним спортом. А після цікавих активностей, не зайвим буде відпочити, поїсти чи випити в одному з багатьох пляжних закладів, серед яких різноманітні ресторани та кафе.

Пляж Барселонета / Фото Tripadvisor

На пляжі Мар Белла кожен знайде розвагу до душі. Тут є пляжна бібліотека для любителів спокійного відпочинку, майданчики для футболу і волейболу для фанатів активного дозвілля, і дитячий майданчик для людей, які завітають на пляж з наймолодшими членами родини.

Пляж Мар Белла / Фото Abir Anwar, World Beach Guide

Пляж Сант-Себастія може похизуватися винятковим пейзажем та великою територією, адже займає 1080 метрів у довжину. Варто знати, що його вважають неофіційною зоною для нудистів, тож людям консервативних поглядів варто обирати інше місце для відпочинку.

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Більшість із пляжів Барселони пропонують туристам комфортні умови для відпочинку. Безпеку там гарантують чергові рятувальники, охорона та інформаційні пункти, куди можна звернутися за допомогою. Крім того, на пляжах можна скористатися громадськими туалетами та душовими, орендувати пляжні парасолі та шезлонги та отримати доступ до мережі Wi-Fi.