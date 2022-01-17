Пляжная территория Барселоны растянулась на 4,5 км побережья Средиземного моря. Город может предложить отдыхающим 9 пляжей, и все они расположены не более чем в 10 минутах езды от центра.
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Особенности пляжей Барселоны
Желающие поплавать в теплом море и понежиться на солнышке в Барселоне могут выбирать из следующих пляжей:
- Богатель;
- Барселонета;
- Нова Икария;
- Мар Белла;
- Сант-Себастия;
- Нова Мар Белла;
- Соморростро;
- Левант;
- Сан-Мигель.
Одним из лучших и самых больших пляжей города считают Богатель, длиной 702 метра. Он известен большим ассортиментом спортивных развлечений. Здесь можно сыграть в пляжный футбол, волейбол, баскетбол и теннис.
Пляж Богатель / Фото TJ DeGroat, World Beach Guide
Особой популярностью туристов пользуется Барселонета. Построенный еще в 18 веке, он является самым старым и традиционным местным пляжем. Здесь туристы могут не только поплавать и позагорать, но и заняться кайтсерфингом, виндсерфингом и парусным спортом. А после интересных активностей, нелишним будет отдохнуть, поесть или выпить в одном из многих пляжных заведений, среди которых разнообразные рестораны и кафе.
Пляж Барселонета / Фото Tripadvisor
На пляже Мар Белла каждый найдет развлечение по душе. Здесь есть пляжная библиотека для любителей спокойного отдыха, площадки для футбола и волейбола для фанатов активного досуга, и детская площадка для людей, которые приедут на пляж с самыми младшими членами семьи.
Пляж Мар Белла / Фото Abir Anwar, World Beach Guide
Пляж Сант-Себастия может похвастаться уникальным пейзажем и большой территорией, ведь занимает 1080 метров в длину. Следует знать, что его считают неофициальной зоной для нудистов, поэтому людям консервативных взглядов следует выбирать другое место для отдыха.
Большинство пляжей Барселоны предлагают туристам комфортные условия для отдыха. Безопасность там обеспечивают дежурные спасатели, охрана и информационные пункты, куда можно обратиться за помощью. Кроме того, на пляжах можно воспользоваться общественными туалетами и душевыми, арендовать пляжные зонты и шезлонги и получить доступ к сети Wi-Fi.