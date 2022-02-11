Вартість послуги починається від 18 тисяч доларів за ніч. За ці кошти на території готелю можна розмістити до 80 гостей.

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Пропонують власне "все включено"

Фактично, оренда в Casa Velas – це своєрідний клуб, що дає можливість відпочивати великою компанією, мати власну територію, а також користуватися усією територією готелю, де мешкає решта відвідувачів.



У готелі пропонують зібрати найближчих людей / Фото Casa Velas

Гостям пропонують не тільки насолоджуватися відпочинком на самоті. Для них можуть організувати навіть власне "все включено", спа-процедури та масаж. Щоправда, заплатити за такі розширені послуги доведеться близько 39 тисяч доларів.

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Casa Velas – це мексиканський курорт високого класу, що пропонує гостям розкішний відпочинок. Доступ у готель дозволений тільки дорослим – це готель концепції 18+.

Що означає концепція готелю 18+ або 16+

У такому готелі не дозволене розміщення з дітьми. Це роблять для того, щоб гості могли відпочивати у тиші та спокої. Важливим моментом є повна відсутність інфраструктури для дітей. В готелі "тільки для дорослих" ви не знайдете дитячого меню в ресторані, мілких басейнів для малюків, кімнат для ігор та дитячої анімації.

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