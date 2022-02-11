У Мексиці можна зняти цілий готель: скільки коштує таке задоволення

Готель Casa Velas в Пуерто-Валларта пропонує зняти готель виключно для вашої компанії. До послуг гостей пропонують басейн, пляжну зону, садок, розваги та ресторан.

Вартість послуги починається від 18 тисяч доларів за ніч. За ці кошти на території готелю можна розмістити до 80 гостей.

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Пропонують власне "все включено"

Фактично, оренда в Casa Velas – це своєрідний клуб, що дає можливість відпочивати великою компанією, мати власну територію, а також користуватися усією територією готелю, де мешкає решта відвідувачів.



У готелі пропонують зібрати найближчих людей / Фото Casa Velas

Гостям пропонують не тільки насолоджуватися відпочинком на самоті. Для них можуть організувати навіть власне "все включено", спа-процедури та масаж. Щоправда, заплатити за такі розширені послуги доведеться близько 39 тисяч доларів.

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Casa Velas – це мексиканський курорт високого класу, що пропонує гостям розкішний відпочинок. Доступ у готель дозволений тільки дорослим – це готель концепції 18+.

Що означає концепція готелю 18+ або 16+

У такому готелі не дозволене розміщення з дітьми. Це роблять для того, щоб гості могли відпочивати у тиші та спокої. Важливим моментом є повна відсутність інфраструктури для дітей. В готелі "тільки для дорослих" ви не знайдете дитячого меню в ресторані, мілких басейнів для малюків, кімнат для ігор та дитячої анімації.

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