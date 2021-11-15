Мільйони кольорових вогнів: як проходить рожевий фестиваль на Мальдівах

Рожевий фестиваль – чарівний час, коли на острові запалюють рожеві вогники. Люди носять рожевий одяг та беруть участь в численних розвагах.

Рожевий фестиваль відбудеться уже втретє. Його проводить готель Hard Rock Hotel Maldives. Цьогоріч він триватиме з 21 грудня до 7 січня.

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Що відомо про Hard Rock Hotel

Це мережа готелів, розташованих в усьому світі. Ця серія готелів стала продовженням усесвітньо відомої мережі закладів Hard Rock Cafe. "Родзинкою" мережі є інтер'єри у рок-стилі, а також акцент на традиційну американську кухню та напої.



Так виглядає острів з неба / Фото Hard Rock Hotel Maldives

Під час святкування гостям пропонують познайомитися з культурою різних країн. Щодня тут будуть різні їжа та розваги: бразильські, мексиканські, і, звісно, традиційні для Мальдивів.

25 грудня, на католицьке Різдво, гостям фестивалю пропонуватимуть традиційний глінтвейн та імбирне печиво. А завершується фестиваль гала-концертом та вечіркою в стилі Hard Rock.



Гостям пропонують одягати рожеве, щоб приєднатися до святкувань / Фото Hard Rock Hotel Maldives

На фестивалі можна потрапити на виступи рок-гуртів, вечірки у басейні та святкові вечері, приурочені до Нового року, католицького та православного Різдва.



На фестивалі виступають рок-гурти / Фото Hard Rock Hotel Maldives

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Усе прикрашають рожевим декором: банкетні зали, місця для відпочинку на пляжі, і навіть ялинку. Рожевий фестиваль – фірмове свято мережі Hard Rock, яке щороку приваблює численних туристів.



Новорічна ялинка / Фото Hard Rock Hotel Maldives



На гостей чекають яскраві вечірки / Фото Hard Rock Hotel Maldives