Місто-рекордсмен: дізнайтеся 15 цікавих фактів про Стамбул
Джерело:Цікаві факти
Чимало людей вважають Стамбул столицею Туреччини. Однак це не так – головним місто є Анкара, а Стамбул – це величезний історичний та культурний центр, що приваблює тисячі туристів.
Стамбул не раз бував столицею імперій та переходив з рук в руки. Численні покоління залишили тут безліч пам'яток про своє існування. Це старовинне місто не залишає байдужим жодного мандрівника. Дізнайтеся цікаві факти про Стамбул.
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15 маловідомих фактів про Стамбул
- Це місто старше Києва приблизно на 1000 років.
- Стамбул – єдине у світі місто, що розташоване і в Азії, і в Європі.
- Стамбул – найбільш густонаселене місто Європи – у ньому мешкає понад 15 мільйонів людей.
- У Стамбулі працює понад 500 хамамів.
- Гранд-базар у Стамбулі – найбільший критий ринок у світі.
Стамбул – єдине місто, розташоване і в Азії, і в Європі / Фото Unsplash
- Найнижча температура, що була зафіксована у Стамбулі – 16,1 градуса нижче нуля.
- У Стамбулі мешкає близько 10% населення Туреччини.
- Знаменитий потяг "Східний експрес" їздить між Стамбулом та Парижем.
- Стамбульський метрополітен – один із найстаріших у світі.
- У Стамбулі розташована єдина у світі церква, повністю побудована з заліза.
У Стамбулі можна відвідати безліч розкішних мечетей / Фото Unsplash
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- У Стамбулі, як і в усій Туреччині, дуже люблять кішок. Місцеві мешканці роблять їм будиночки та годують тварин.
- Головний ринок Стамбула розташований на 66 вулицях.
- Площа палацу Топкапи у Стамбулі становить близько 700 тисяч квадратних метрів.
- У Стамбулі більше громадських туалетів, ніж в будь-якому місті світу.
- Стамбул займає друге місце у світі за кількістю шлюбів. На першому місці – Лас-Вегас.
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