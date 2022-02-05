Місто-рекордсмен: дізнайтеся 15 цікавих фактів про Стамбул

Чимало людей вважають Стамбул столицею Туреччини. Однак це не так – головним місто є Анкара, а Стамбул – це величезний історичний та культурний центр, що приваблює тисячі туристів.

Стамбул не раз бував столицею імперій та переходив з рук в руки. Численні покоління залишили тут безліч пам'яток про своє існування. Це старовинне місто не залишає байдужим жодного мандрівника. Дізнайтеся цікаві факти про Стамбул.

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15 маловідомих фактів про Стамбул

Це місто старше Києва приблизно на 1000 років. Стамбул – єдине у світі місто, що розташоване і в Азії, і в Європі. Стамбул – найбільш густонаселене місто Європи – у ньому мешкає понад 15 мільйонів людей. У Стамбулі працює понад 500 хамамів. Гранд-базар у Стамбулі – найбільший критий ринок у світі.



Стамбул – єдине місто, розташоване і в Азії, і в Європі / Фото Unsplash

Найнижча температура, що була зафіксована у Стамбулі – 16,1 градуса нижче нуля. У Стамбулі мешкає близько 10% населення Туреччини. Знаменитий потяг "Східний експрес" їздить між Стамбулом та Парижем. Стамбульський метрополітен – один із найстаріших у світі. У Стамбулі розташована єдина у світі церква, повністю побудована з заліза.

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У Стамбулі можна відвідати безліч розкішних мечетей / Фото Unsplash

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У Стамбулі, як і в усій Туреччині, дуже люблять кішок. Місцеві мешканці роблять їм будиночки та годують тварин. Головний ринок Стамбула розташований на 66 вулицях. Площа палацу Топкапи у Стамбулі становить близько 700 тисяч квадратних метрів. У Стамбулі більше громадських туалетів, ніж в будь-якому місті світу. Стамбул займає друге місце у світі за кількістю шлюбів. На першому місці – Лас-Вегас.

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