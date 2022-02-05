Місто-рекордсмен: дізнайтеся 15 цікавих фактів про Стамбул

5 лютого 2022 , 18:09
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Цікаві факти

Чимало людей вважають Стамбул столицею Туреччини. Однак це не так – головним місто є Анкара, а Стамбул – це величезний історичний та культурний центр, що приваблює тисячі туристів.

Стамбул не раз бував столицею імперій та переходив з рук в руки. Численні покоління залишили тут безліч пам'яток про своє існування. Це старовинне місто не залишає байдужим жодного мандрівника. Дізнайтеся цікаві факти про Стамбул.

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15 маловідомих фактів про Стамбул

  1. Це місто старше Києва приблизно на 1000 років.
  2. Стамбул – єдине у світі місто, що розташоване і в Азії, і в Європі.
  3. Стамбул – найбільш густонаселене місто Європи – у ньому мешкає понад 15 мільйонів людей.
  4. У Стамбулі працює понад 500 хамамів.
  5. Гранд-базар у Стамбулі – найбільший критий ринок у світі.


Стамбул – єдине місто, розташоване і в Азії, і в Європі / Фото Unsplash

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  1. Найнижча температура, що була зафіксована у Стамбулі – 16,1 градуса нижче нуля.
  2. У Стамбулі мешкає близько 10% населення Туреччини.
  3. Знаменитий потяг "Східний експрес" їздить між Стамбулом та Парижем.
  4. Стамбульський метрополітен – один із найстаріших у світі.
  5. У Стамбулі розташована єдина у світі церква, повністю побудована з заліза.


У Стамбулі можна відвідати безліч розкішних мечетей / Фото Unsplash

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  1. У Стамбулі, як і в усій Туреччині, дуже люблять кішок. Місцеві мешканці роблять їм будиночки та годують тварин.
  2. Головний ринок Стамбула розташований на 66 вулицях.
  3. Площа палацу Топкапи у Стамбулі становить близько 700 тисяч квадратних метрів.
  4. У Стамбулі більше громадських туалетів, ніж в будь-якому місті світу.
  5. Стамбул займає друге місце у світі за кількістю шлюбів. На першому місці – Лас-Вегас.

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Автор: Аліна Рудченко