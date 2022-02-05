Стамбул не раз бывал столицей империй и переходил из рук в руки. Многочисленные поколения оставили здесь множество напоминаний о своем существовании. Этот старинный город не оставляет равнодушным ни одного путешественника. Узнайте интересные факты о Стамбуле.

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15 малоизвестных фактов о Стамбуле

  1. Этот город старше Киева примерно на 1000 лет.
  2. Стамбул – единственный в мире город, расположенный и в Азии, и в Европе.
  3. Стамбул – самый густонаселенный город Европы – в нем проживает более 15 миллионов человек.
  4. В Стамбуле работает более 500 хамамов.
  5. Гранд-базар в Стамбуле – самый большой крытый рынок в мире.

Интересные факты о Стамбуле
Стамбул – единственный город, расположенный и в Азии, и в Европе / Фото Unsplash

  1. Самая низкая температура, зафиксированная в Стамбуле, – 16,1 градуса ниже нуля.
  2. В Стамбуле проживает около 10% населения Турции.
  3. Знаменитый поезд "Восточный экспресс" ездит между Стамбулом и Парижем.
  4. Стамбульский метрополитен – один из самых старых в мире.
  5. В Стамбуле расположена единственная в мире церковь, полностью построенная из железа.

Интересные факты о Стамбуле
В Стамбуле можно посетить множество роскошных мечетей / Фото Unsplash

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  1. В Стамбуле, как и во всей Турции, очень любят кошек. Местные жители делают им домики и кормят животных.
  2. Главный рынок Стамбула находится на 66 улицах.
  3. Площадь дворца Топкапы в Стамбуле составляет около 700 тысяч квадратных метров.
  4. В Стамбуле больше общественных туалетов, чем в любом городе.
  5. Стамбул занимает второе место в мире по числу браков. На первом месте – Лас-Вегас.

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