Міжнародний день гір відзначають 11 грудня, починаючи з 2003 року. Засновником свята стала Генеральна асамблея ООН. У Міжнародний день гір заведено говорити про розвиток гірських регіонів, а також про безпеку в горах.

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До свята ми підготували добірку чудових готелях у різних горах. Переконані, ви захочете побачити цю красу на власні очі.

Eco House Merisi, Грузія



Eco House Merisi / Фото GeorgiaBest

Готель розташований у селі Мерісі, що в гірській Аджарії. Неймовірний краєвид з вікон приваблює сюди туристів з усього світу.

Головна "родзинка" готелю – повністю скляна спальня, що нависає над гірськими масивами.



Скляна спальня у готелі / Фото GeorgiaBest

В Eco House Merisi масово їдуть блогери, тут навіть знімали кліп. Гостям пропонують насолодитися розкішними краєвидами у відкритому джакузі, що розташоване на вулиці.



Джакузі на вулиці / Фото GeorgiaBest

Explora Patagonia, Чилі



Готель Explora Patagonia / Фото LuxTur

Цей готель розташований у центрі національного парку, на березі озера Пахое.

З вікон Explora Patagonia відкривається неймовірний краєвид на гірські хребти. Готель має навіть власні конюшні, де туристи можуть орендувати коня та поїхати на прогулянку.



Неймовірні краєвиди / Фото Luxury Latin America

Kempinski Hotel Berchtesgaden, Німеччина



Готель у горах досить великий / Фото Agoda

Готель розташований у місті Берхтесгаден. Його оточують неймовірні гірські вершини.

Туристи їдуть сюди не тільки за розкішними краєвидами. Тут можна активно проводити відпустку протягом усього року.



Будівля на тлі гір виглядає досить органічно / Фото booking.com

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Skylodge Adventure suites, Перу



Готель Skylodge / Фото Explorebyyourself

Цей готель вражає своєю оригінальністю. Ніч у скляній капсулі на скелі точно запам'ятається на все життя.

У готелі є 3 капсули, що слугують спальнями для гостей, а також одна більша "кімната" – у ній розташований ресторан та спільний простір.



Вид на готель вночі / Фото Explorebyyourself

Skylodge розташований на висоті 400 метрів над землею.

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3100 Kulmhotel Gornergrat, Швейцарія



Готель у горах / Фото 3100 Kulmhotel Gornergrat

Цей готель розташований на висоті 3100 метрів. Він є найвищим готелем у Швейцарії.

3100 Kulmhotel Gornergrat нагадує масивну фортецю. Доїхати сюди можна тільки потягом.

У цьому дивовижному готелі є навіть власний планетарій. А засніжені вершини Альп видно з кожної кімнати.



Вражаючий вид готелю / Фото TripAdvisor

Дивіться відео, яким був перший сніг в Карпатах