Міжнародний день гір: 5 розкішних готелів, що побудовані "на висоті"
Джерело:24 канал
Ніч на скелі у Перу або велична фортеці із власним планетарієм – такі готелі в горах приваблюють туристів з усього світу. Дізнайтеся, де можна провести ніч "у казці".
Міжнародний день гір відзначають 11 грудня, починаючи з 2003 року. Засновником свята стала Генеральна асамблея ООН. У Міжнародний день гір заведено говорити про розвиток гірських регіонів, а також про безпеку в горах.
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До свята ми підготували добірку чудових готелях у різних горах. Переконані, ви захочете побачити цю красу на власні очі.
Eco House Merisi, Грузія
Eco House Merisi / Фото GeorgiaBest
Готель розташований у селі Мерісі, що в гірській Аджарії. Неймовірний краєвид з вікон приваблює сюди туристів з усього світу.
Головна "родзинка" готелю – повністю скляна спальня, що нависає над гірськими масивами.
Скляна спальня у готелі / Фото GeorgiaBest
В Eco House Merisi масово їдуть блогери, тут навіть знімали кліп. Гостям пропонують насолодитися розкішними краєвидами у відкритому джакузі, що розташоване на вулиці.
Джакузі на вулиці / Фото GeorgiaBest
Explora Patagonia, Чилі
Готель Explora Patagonia / Фото LuxTur
Цей готель розташований у центрі національного парку, на березі озера Пахое.
З вікон Explora Patagonia відкривається неймовірний краєвид на гірські хребти. Готель має навіть власні конюшні, де туристи можуть орендувати коня та поїхати на прогулянку.
Неймовірні краєвиди / Фото Luxury Latin America
Kempinski Hotel Berchtesgaden, Німеччина
Готель у горах досить великий / Фото Agoda
Готель розташований у місті Берхтесгаден. Його оточують неймовірні гірські вершини.
Туристи їдуть сюди не тільки за розкішними краєвидами. Тут можна активно проводити відпустку протягом усього року.
Будівля на тлі гір виглядає досить органічно / Фото booking.com
Skylodge Adventure suites, Перу
Готель Skylodge / Фото Explorebyyourself
Цей готель вражає своєю оригінальністю. Ніч у скляній капсулі на скелі точно запам'ятається на все життя.
У готелі є 3 капсули, що слугують спальнями для гостей, а також одна більша "кімната" – у ній розташований ресторан та спільний простір.
Вид на готель вночі / Фото Explorebyyourself
Skylodge розташований на висоті 400 метрів над землею.
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3100 Kulmhotel Gornergrat, Швейцарія
Готель у горах / Фото 3100 Kulmhotel Gornergrat
Цей готель розташований на висоті 3100 метрів. Він є найвищим готелем у Швейцарії.
3100 Kulmhotel Gornergrat нагадує масивну фортецю. Доїхати сюди можна тільки потягом.
У цьому дивовижному готелі є навіть власний планетарій. А засніжені вершини Альп видно з кожної кімнати.
Вражаючий вид готелю / Фото TripAdvisor
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