Международный день гор: 5 роскошных отелей, построенных "на высоте"
Источник:24 канал
Ночь на скале в Перу или величественная крепость с собственным планетарием – такие отели в горах привлекают туристов со всего мира. Узнайте, где можно провести ночь "в сказке".
Международный день гор отмечают 11 декабря начиная с 2003 года. Основателем праздника стала Генеральная ассамблея ООН. В Международный день гор принято говорить о развитии горных регионов, а также о безопасности в горах.
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К празднику мы подготовили подборку прекрасных гостиниц в разных горах мира. Уверены, вы захотите увидеть эту красоту своими глазами.
Eco House Merisi, Грузия
Eco House Merisi / Фото GeorgiaBest
Отель расположен в селе Мериси в горной Аджарии. Невероятный вид из окон привлекает сюда туристов со всего мира.
Главная изюминка отеля – полностью стеклянная спальня, нависающая над горными массивами.
Стеклянная спальня в отеле / Фото GeorgiaBest
В Eco House Merisi массово едут блоггеры, здесь даже снимали клип. Гостям предлагают насладиться роскошными видами в открытом джакузи, расположенном на улице.
Джакузи на улице / Фото GeorgiaBest
Explora Patagonia, Чили
Отель Explora Patagonia / Фото LuxTur
Этот отель расположен в центре национального парка, на берегу озера Пахое.
Из окон Explora Patagonia открывается невероятный вид на горные хребты. Отель имеет даже собственные конюшни, где туристы могут арендовать лошадь и отправиться на прогулку.
Невероятные виды / Фото Luxury Latin America
Kempinski Hotel Berchtesgaden, Германия
Отель в горах достаточно большой / Фото Agoda
Отель расположен в городе Берхтесгаден. Его окружают невероятные горные вершины.
Туристы едут сюда не только за роскошными видами. Здесь можно активно проводить отпуск в течение всего года.
Здание на фоне гор выглядит довольно органично / Фото booking.com
Skylodge Adventure suites, Перу
Отель Skylodge / Фото Explorebyyourself
Этот отель поражает своей оригинальностью. Ночь в стеклянной капсуле на скале точно запомнится на всю жизнь.
В отеле есть 3 капсулы, служащие спальнями для гостей, а также одна большая "комната" – в ней расположен ресторан и общее пространство.
Вид на отель ночью / Фото Explorebyyourself
Skylodge расположен на высоте 400 метров над землей.
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3100 Kulmhotel Gornergrat, Швейцария
Отель в горах / Фото 3100 Kulmhotel Gornergrat
Этот отель расположен на высоте 3100 метров. Он является самым высоким отелем в Швейцарии.
3100 Kulmhotel Gornergrat напоминает мощную крепость. Доехать сюда можно только поездом.
В этом удивительном отеле есть даже свой планетарий. А заснеженные вершины Альп видны из каждой комнаты.
Впечатляющий вид отеля / Фото TripAdvisor
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