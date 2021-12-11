Международный день гор: 5 роскошных отелей, построенных "на высоте"

Ночь на скале в Перу или величественная крепость с собственным планетарием – такие отели в горах привлекают туристов со всего мира. Узнайте, где можно провести ночь "в сказке".

Международный день гор отмечают 11 декабря начиная с 2003 года. Основателем праздника стала Генеральная ассамблея ООН. В Международный день гор принято говорить о развитии горных регионов, а также о безопасности в горах.

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К празднику мы подготовили подборку прекрасных гостиниц в разных горах мира. Уверены, вы захотите увидеть эту красоту своими глазами.

Eco House Merisi, Грузия



Eco House Merisi / Фото GeorgiaBest

Отель расположен в селе Мериси в горной Аджарии. Невероятный вид из окон привлекает сюда туристов со всего мира.

Главная изюминка отеля – полностью стеклянная спальня, нависающая над горными массивами.



Стеклянная спальня в отеле / ​​Фото GeorgiaBest

В Eco House Merisi массово едут блоггеры, здесь даже снимали клип. Гостям предлагают насладиться роскошными видами в открытом джакузи, расположенном на улице.



Джакузи на улице / Фото GeorgiaBest

Explora Patagonia, Чили



Отель Explora Patagonia / Фото LuxTur

Этот отель расположен в центре национального парка, на берегу озера Пахое.

Из окон Explora Patagonia открывается невероятный вид на горные хребты. Отель имеет даже собственные конюшни, где туристы могут арендовать лошадь и отправиться на прогулку.



Невероятные виды / Фото Luxury Latin America

Kempinski Hotel Berchtesgaden, Германия



Отель в горах достаточно большой / Фото Agoda

Отель расположен в городе Берхтесгаден. Его окружают невероятные горные вершины.

Туристы едут сюда не только за роскошными видами. Здесь можно активно проводить отпуск в течение всего года.



Здание на фоне гор выглядит довольно органично / Фото booking.com

Skylodge Adventure suites, Перу

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.



Отель Skylodge / Фото Explorebyyourself

Этот отель поражает своей оригинальностью. Ночь в стеклянной капсуле на скале точно запомнится на всю жизнь.

В отеле есть 3 капсулы, служащие спальнями для гостей, а также одна большая "комната" – в ней расположен ресторан и общее пространство.



Вид на отель ночью / Фото Explorebyyourself

Skylodge расположен на высоте 400 метров над землей.

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3100 Kulmhotel Gornergrat, Швейцария



Отель в горах / Фото 3100 Kulmhotel Gornergrat

Этот отель расположен на высоте 3100 метров. Он является самым высоким отелем в Швейцарии.

3100 Kulmhotel Gornergrat напоминает мощную крепость. Доехать сюда можно только поездом.

В этом удивительном отеле есть даже свой планетарий. А заснеженные вершины Альп видны из каждой комнаты.



Впечатляющий вид отеля / Фото TripAdvisor

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