На світі є чимало вражаючих, дивних і навіть огидних музеїв. Одна із таких дивовиж розташувалася в Каппадокії – це Музей людського волосся.
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Музей волосся зовні / Фото NaKanikuly
Єдиний музей волосся у світі
Музей розташований у старовинному містечку Анвос: його історія налічує близько 3000 років. Експозиція волосся, яку можна побачити тут – унікальна, аналогів у світі немає.
Власник музею – турок Чез Галіп. Чоловік за професією – гончар. Він має власний магазин кераміки, а в підвалі розташував свій дивовижний музей.
Музей волосся всередині / Фото LifeGlobe
У приміщенні музею скрізь висять пасма: довгі та короткі, різних кольорів та фактури. Усе це волосся – жіноче. За словами власника, в музеї зберігається волосся 16 тисяч жінок.
Щодня жінки пропонують власне волосся
Музей волосся почав свою історію у 1987 році. Чез Галіп розповідає, що саме тоді він власноруч відрізав перше пасмо.
На стінах висять понад 16 тисяч екземплярів / Фото LifeGlobe
Гончар хвалиться, що майже щодня до музею приходять жінки, які пропонують взяти у них пасмо для експозиції. Однак потрапити в музейну колекцію не так просто. Господар не бере фарбоване волосся, а також те, за яким погано доглядали.
Тільки якщо ваше волосся справді сподобається засновнику музею, його можуть взяти у колекцію. Кожне пасмо тут має бірку: на ній вказані ім'я та адреса власниці "експонату".
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Як з'явився музей
Чез Галіп розповідає, що почав колекціонувати волосся у 1987 році. Саме тоді його дівчина вимушено поїхала до іншого міста. На пам'ять залишила тільки пасмо волосся.
Відвідувачки самі пропонують взяти у них пасмо волосся / Фото LifeGlobe
Гончар почав розповідати про свою любовну трагедію усім жінкам, які заходили до магазину кераміки. Ті співчували й на знак солідарності залишали і своє волосся.
Дуже швидко Галіп назбирав чималеньку колекцію. І вирішив розмістити її у підвалі під власним магазином.