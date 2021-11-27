На свете есть немало впечатляющих, странных и даже отвратительных музеев. Одно из таких чудес расположилось в Каппадокии – это Музей человеческих волос.

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Музей волос снаружи / Фото NaKanikuly

Единственный музей волос в мире

Музей расположен в старинном городке Анвос: его история насчитывает около 3000 лет. Экспозиция волос, которую можно увидеть здесь – уникальна, аналогов в мире нет.

Владелец музея – турок Чез Галип. Мужчина по профессии – гончар. У него есть собственный магазин керамики, а в подвале он разместил свой удивительный музей.



Музей волос внутри / Фото LifeGlobe

В помещении музея везде висят пряди: длинные и короткие, разных цветов и фактуры. Все эти волосы – женские. По словам владельца, в музее хранятся волосы 16 тысяч женщин.

Ежедневно женщины предлагают собственные волосы

Музей волос начал свою историю в 1987 году. Чез Галип рассказывает, что именно тогда он собственноручно отрезал первую прядь.



На стенах висят более 16 тысяч экземпляров / Фото LifeGlobe

Гончар хвастается, что почти каждый день в музей приходят женщины, предлагающие взять у них прядь для экспозиции. Однако попасть в музейную коллекцию не так-то просто. Хозяин не берет крашеные волосы, а также те, за которыми плохо ухаживали.

Только если ваши волосы действительно понравятся основателю музея, их могут взять в коллекцию. Каждая прядь здесь имеет бирку: на ней указаны имя и адрес владелицы "экспоната".

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Как появился музей

Чез Галип рассказывает, что начал коллекционировать волосы в 1987 году. В это время его девушка вынужденно уехала в другой город. На память оставила только прядь волос.



Посетительницы сами предлагают взять у них прядь волос / Фото LifeGlobe

Гончар начал рассказывать о своей любовной трагедии всем женщинам, приходившим в магазин керамики. Те сочувствовали и в знак солидарности оставляли и свои волосы.