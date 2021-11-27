Моторошно, але цікаво: як виглядає унікальний Музей волосся в Туреччині

Музей волосся у Каппадокії – дивовижне місце, де зберігається понад 16 тисяч експонатів. Втім, подарувати пасмо власного волосся в музей не так просто.

На світі є чимало вражаючих, дивних і навіть огидних музеїв. Одна із таких дивовиж розташувалася в Каппадокії – це Музей людського волосся.

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Музей волосся зовні / Фото NaKanikuly

Єдиний музей волосся у світі

Музей розташований у старовинному містечку Анвос: його історія налічує близько 3000 років. Експозиція волосся, яку можна побачити тут – унікальна, аналогів у світі немає.

Власник музею – турок Чез Галіп. Чоловік за професією – гончар. Він має власний магазин кераміки, а в підвалі розташував свій дивовижний музей.



Музей волосся всередині / Фото LifeGlobe

У приміщенні музею скрізь висять пасма: довгі та короткі, різних кольорів та фактури. Усе це волосся – жіноче. За словами власника, в музеї зберігається волосся 16 тисяч жінок.

Щодня жінки пропонують власне волосся

Музей волосся почав свою історію у 1987 році. Чез Галіп розповідає, що саме тоді він власноруч відрізав перше пасмо.



На стінах висять понад 16 тисяч екземплярів / Фото LifeGlobe

Гончар хвалиться, що майже щодня до музею приходять жінки, які пропонують взяти у них пасмо для експозиції. Однак потрапити в музейну колекцію не так просто. Господар не бере фарбоване волосся, а також те, за яким погано доглядали.

Тільки якщо ваше волосся справді сподобається засновнику музею, його можуть взяти у колекцію. Кожне пасмо тут має бірку: на ній вказані ім'я та адреса власниці "експонату".

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Як з'явився музей

Чез Галіп розповідає, що почав колекціонувати волосся у 1987 році. Саме тоді його дівчина вимушено поїхала до іншого міста. На пам'ять залишила тільки пасмо волосся.



Відвідувачки самі пропонують взяти у них пасмо волосся / Фото LifeGlobe

Гончар почав розповідати про свою любовну трагедію усім жінкам, які заходили до магазину кераміки. Ті співчували й на знак солідарності залишали і своє волосся.

Дуже швидко Галіп назбирав чималеньку колекцію. І вирішив розмістити її у підвалі під власним магазином.