Міністерство охорони здоров'я радить перевіряти COVID-документи під час поселення до готелю або під час придбання абонементу ski-pass. Також у МОЗ радять присвоїти кожному відвідувачу особисту позначку. Це може бути, наприклад, наліпка.

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Наліпка допоможе уникнути черг

Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись,
– повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Окрім того, на позначці має бути назва суб'єкту господарювання – щоб було зрозуміло, хто видав наліпку.

У МОЗ радять присвоїти вакцинованим туристам спеціальні наліпки
Наліпку рекомендують використовувати для комфорту туристів / Фото Coral Travel

Таке нововведення допоможе уникнути черг та постійних перевірок документів. Втім, наліпка не замінить документи – вони в туриста мають бути завжди з собою.

Їх треба пред'являти на вимогу представників закладів та вибіркових контрольних перевірок контролюючими органами,
– уточнив Ляшко.

Бізнес має самостійно вирішувати, як перевіряти наявність COVID-документів – ця відповідальність покладена на нього. За невиконання перевірки можливий штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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Наліпки внесуть у базу

  • Раніше у МОЗ повідомляли, що в "червоній" зоні забороняється робота підіймачів. Однак ця заборона не діє на вакцинованих туристів.
  • Рекомендації щодо наліпок потрібні для комфорту туристів та тих, хто стежить за дотриманням карантинних норм.
  • Оскільки перевіряти сертифікати або ПЛР-тести на підіймачах складно, у МОЗ знайшли такий вихід із ситуації.
  • Кожній наліпці пропонують присвоїти спеціальний номер, що буде внесений в базу.