Министерство здравоохранения советует проверять COVID-документы во время поселения в гостиницу или при покупке абонемента ski-pass. Также в Минздраве советуют присвоить каждому посетителю личную отметку. Это может быть, например, наклейка.

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Наклейка поможет избежать очередей

Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку, например наклейку, которая позволила бы идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись,

– сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, на отметке должно быть название предприятия – чтобы было понятно, кто выдал наклейку.



Наклейку рекомендуют использовать для комфорта туристов.

Такое нововведение поможет избежать очередей и постоянных проверок документов. Впрочем, наклейка не заменит документы – они у туриста должны быть всегда с собой.

Их нужно предъявлять по требованию представителей заведений и выборочных контрольных проверок контролирующими органами,

– уточнил Ляшко.